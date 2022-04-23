Украина может завершить переговоры с потенциальными гарантами безопасности в течение недели — Подоляк

Украина может завершить переговоры о гарантиях безопасности со странами-партнерами в течение недели. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас согласовываются те обязательства, которые могут взять на себя потенциальные гаранты.

"Что касается стран потенциальных гарантов безопасности Украины, то сегодня на уровне политических советников идут консультации со странами, публично заявившими, что они согласны обсуждать те гарантии, которые могут взять на себя. Безусловно, там будут разные пакетные гарантии. Для нас важны поставки оружия, закрытие неба, военные консультации и деньги, которые потребуются для того, чтобы быстро покупать дополнительное оружие. Я думаю, что эти вопросы в течение недели максимум могут быть завершены", — отметил Подоляк.

Сегодня канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности ФРГ выступить гарантом безопасности Украины.