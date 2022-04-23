РФ готовит новую провокацию: цинично планируют обвинить Украину в «терактах», что известно

роSSийская техника, война

Ради провокации из населенных пунктов приграничных с Украиной областей рф уже произведена организованная эвакуация.

РоSSия готовит очередную провокацию, чтобы обвинить Украину в «терактах», которые сама же заранее устроит на нескольких территориях. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил журналист Денис Казанский в Телеграме.

Мы писали, с первых дней войны мелитопольцы активно сопротивляются оккупантам, поэтому погибших все больше. Об этом в эфире телемарафона заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, когда россияне в Мелитополе начали блокировать мирные митинги, стрелять по мирным гражданам и похищать людей, встретились с новой формой сопротивления – партизанами.

Так, согласно данным разведки, за время оккупации города подтверждена ликвидация около 100 оккупантов.


Дарина Силина, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
РоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – АрестовичРоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – Арестович
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
"Чернобаевка-16. Низкая облачность и плотный дождь не помешали", - Арестович"Чернобаевка-16. Низкая облачность и плотный дождь не помешали", - Арестович
РоSSияне делают "героя" из оккупанта, воевавшего в Буче: фотоРоSSияне делают "героя" из оккупанта, воевавшего в Буче: фото
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия начала отправлять воевать в Украину психически больных: "Как Чикатило...»РоSSия начала отправлять воевать в Украину психически больных: "Как Чикатило...»
The Atlantic: Украину нужно быстро принять в НАТОThe Atlantic: Украину нужно быстро принять в НАТО
РоSSию и Беларусь ждет разное будущее: в СНБО назвали идеальный вариант конца вторжения рф в УкраинуРоSSию и Беларусь ждет разное будущее: в СНБО назвали идеальный вариант конца вторжения рф в Украину
С начала полномасштабного вторжения РФ Украину посетили главы девяти государствС начала полномасштабного вторжения РФ Украину посетили главы девяти государств
Криминалисты из Словакии прибыли в Украину для помощи в расследовании преступлений армии РФКриминалисты из Словакии прибыли в Украину для помощи в расследовании преступлений армии РФ
Впервые с начала роSSийского вторжения Израиль поставит в Украину бронежилеты и каски — СМИВпервые с начала роSSийского вторжения Израиль поставит в Украину бронежилеты и каски — СМИ
Казахстан отправил в Украину 20 тонн гуманитарной помощиКазахстан отправил в Украину 20 тонн гуманитарной помощи
В россии пылает крупнейший химзавод, все в черном дыму: что известно о пострадавшихВ россии пылает крупнейший химзавод, все в черном дыму: что известно о пострадавших
Пишут рапорта на увольнение: рф стягивает силы из Сирии в Украину, но вояки сопротивляютсяПишут рапорта на увольнение: рф стягивает силы из Сирии в Украину, но вояки сопротивляются
Кадыров пообещал путину убрать Зеленского и послал в Украину три группы бойцов: в СНБО раскрыли деталиКадыров пообещал путину убрать Зеленского и послал в Украину три группы бойцов: в СНБО раскрыли детали
Последние новости
Подгружаем последние новости