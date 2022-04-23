РФ готовит новую провокацию: цинично планируют обвинить Украину в «терактах», что известно

Ради провокации из населенных пунктов приграничных с Украиной областей рф уже произведена организованная эвакуация.

РоSSия готовит очередную провокацию, чтобы обвинить Украину в «терактах», которые сама же заранее устроит на нескольких территориях. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил журналист Денис Казанский в Телеграме.

Мы писали, с первых дней войны мелитопольцы активно сопротивляются оккупантам, поэтому погибших все больше. Об этом в эфире телемарафона заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, когда россияне в Мелитополе начали блокировать мирные митинги, стрелять по мирным гражданам и похищать людей, встретились с новой формой сопротивления – партизанами.

Так, согласно данным разведки, за время оккупации города подтверждена ликвидация около 100 оккупантов.