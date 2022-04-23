США начали передавать РСЗО Украине, в Белом доме сообщили подробности: "Уже меняют ситуацию"

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд рассказала о поставках оружия Украине.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 58-е сутки защищаются от роSSийских оккупационных войск. Весь мир помогает Украине, включая США . Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд рассказала, что сейчас получает Украина, передает "Украинская правда".

"Системы РСЗО мы уже поставляем", - отметила Нуланд.

Также чиновник из Белого дома рассказала не только о РСЗО, но и поставках деталей для украинских самолетов:

"Итак, чтобы быть абсолютно четкой, перечислю: РСЗО уже поставляются; есть союзники, которые работают над самолетами, а кроме этого есть огромное количество запчастей для военных самолетов, которые уже меняют ситуацию".