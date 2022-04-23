Арестович об уничтожении командного пункта оккупантов на Херсонщине: "Это круче Чернобаевки будет"

ВСУ уничтожили передовой командный пункт войск оккупантов в Херсонской области.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Мы накрыли передовой командный пункт армейского уровня в Херсонской области. Это круче Чернобаевки будет. Там было около 50 старших роSSийских офицеров. Судьба их неизвестна, но думаю, печальна. Взрывалось долго. Передовой командный пункт. Как бы еще 1 (убитый) командующий армией не прибавился", - сообщил он.

Напомним, 18 апреля украинские военные 16-й раз подряд нанесли удар по аэропорту в поселке Чернобаевка Херсонской области, где роSSийские оккупанты упорно сосредотачивают свою военную технику.