В ночь на Пасху в Киеве изменили время комендантского часа

Богослужения в храмах ночью будут проходить в онлайн-трансляции.

В ночь на Пасху в Киеве изменили время комендантского часа
Віталій Кличко
Фото: fightnews.info

В ночь на Пасху в Киеве изменили время комендантского часа.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

Комендантский час в Киеве и области будет действовать с 23:00 до 5:00 утра.

"Для безопасности граждан и предупреждения возможных провокаций в ночь на Пасху, то есть с субботы 23 апреля на воскресенье 24 апреля, комендантский час в Киеве и области будет действовать с 23:00 (субботы) до 5:00 утра (воскресенья)", - говорится в сообщении.

Богослужения в храмах ночью будут проходить в онлайн-трансляции.

“Соблюдайте правила комендантского часа! Празднуйте безопасно!» – призвал Кличко.

Напомним, с 17 апреля в Киеве и области изменили время комендантского часа. Теперь он начинается на час позже, а заканчивается на час раньше: с 22:00 до 5:00 утра.

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