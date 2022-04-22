Богослужения в храмах ночью будут проходить в онлайн-трансляции.

В ночь на Пасху в Киеве изменили время комендантского часа.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

Комендантский час в Киеве и области будет действовать с 23:00 до 5:00 утра.

"Для безопасности граждан и предупреждения возможных провокаций в ночь на Пасху, то есть с субботы 23 апреля на воскресенье 24 апреля, комендантский час в Киеве и области будет действовать с 23:00 (субботы) до 5:00 утра (воскресенья)", - говорится в сообщении.

Богослужения в храмах ночью будут проходить в онлайн-трансляции.

“Соблюдайте правила комендантского часа! Празднуйте безопасно!» – призвал Кличко.