В ночь на Пасху в Киеве изменили время комендантского часа
Богослужения в храмах ночью будут проходить в онлайн-трансляции.
В ночь на Пасху в Киеве изменили время комендантского часа.
Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.
Комендантский час в Киеве и области будет действовать с 23:00 до 5:00 утра.
"Для безопасности граждан и предупреждения возможных провокаций в ночь на Пасху, то есть с субботы 23 апреля на воскресенье 24 апреля, комендантский час в Киеве и области будет действовать с 23:00 (субботы) до 5:00 утра (воскресенья)", - говорится в сообщении.
Богослужения в храмах ночью будут проходить в онлайн-трансляции.
“Соблюдайте правила комендантского часа! Празднуйте безопасно!» – призвал Кличко.
Напомним, с 17 апреля в Киеве и области изменили время комендантского часа. Теперь он начинается на час позже, а заканчивается на час раньше: с 22:00 до 5:00 утра.