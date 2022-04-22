СБУ задержала агентку рф, которая которая наводила ракеты орков по Харькову: "Гражданка Украины"

СБУ задержала вражескую агентку, которая наводила роSSийские ракеты по Харькову, за что получила внушительную сумму денег.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 58-е сутки защищаются от роSSийских оккупантов. Напряженная ситуация остается в Харькове, где враг постоянно обстреливает город. Сегодня, 22 апреля, стало известно, что СБУ задержала агентку рф, гражданку Украины, которая помогала россиянам.

"Оперативники установили, что 29-летняя украинка прибыла в Харьковскую область с временно-оккупированной территории Украины. По заданию куратора, женщина устанавливала координаты расположения военной и критической инфраструктуры города, а также места дислокации сил и подразделений ВСУ и Нацгвардии Украины.

В частности, она передала координаты и помогла врагу скорректировать огонь по

образовательных, медицинских, торговых объектах и жилых кварталах в центре города. В результате ракетных обстрелов скорректированных информатором погибли и ранены", - было отмечено в публикации.