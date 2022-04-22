Под Мариуполем обнаружили еще одну братскую могилу: опубликованы фото
Вблизи Мариуполя зафиксировали огромную братскую могилу мирных жителей, которые были убиты роSSийскими оккупантами.
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По данным спутника, захоронения были обнаружены рядом с кладбищем села Виноградное, которое находится под роSSийской оккупацией. Данный населенный пункт находится в 5-6 километрах от города: по информации властей Мариуполя, которой они поделились с журналистами, в этом месте вероятнее всего лежат тела мирных жителей, которые были убиты в результате регулярных обстрелов со стороны роSSийских оккупантов.
Фото появились в Сети в конце марта. На кадрах со спутника Maxar за 17 марта распопок еще нет, а 29 марта появились траншеи. Предполагаемый размер - 38 на 4 метра.
В то же время, по данным спутникового снимка Planet за 20 апреля, размер траншей стал больше (45 на 25 метров).