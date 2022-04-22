Под Мариуполем обнаружили еще одну братскую могилу: опубликованы фото

Вблизи Мариуполя зафиксировали огромную братскую могилу мирных жителей, которые были убиты роSSийскими оккупантами.

Об этом сообщила украинская редакция "Радио Свобода", информирует Апостроф.

По данным спутника, захоронения были обнаружены рядом с кладбищем села Виноградное, которое находится под роSSийской оккупацией. Данный населенный пункт находится в 5-6 километрах от города: по информации властей Мариуполя, которой они поделились с журналистами, в этом месте вероятнее всего лежат тела мирных жителей, которые были убиты в результате регулярных обстрелов со стороны роSSийских оккупантов.

Фото появились в Сети в конце марта. На кадрах со спутника Maxar за 17 марта распопок еще нет, а 29 марта появились траншеи. Предполагаемый размер - 38 на 4 метра.

В то же время, по данным спутникового снимка Planet за 20 апреля, размер траншей стал больше (45 на 25 метров).


Евгений Устименко, Апостроф

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