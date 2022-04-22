Под Мариуполем обнаружили еще одну братскую могилу: опубликованы фото

Вблизи Мариуполя зафиксировали огромную братскую могилу мирных жителей, которые были убиты роSSийскими оккупантами.

Об этом сообщила украинская редакция "Радио Свобода", информирует Апостроф .

По данным спутника, захоронения были обнаружены рядом с кладбищем села Виноградное, которое находится под роSSийской оккупацией. Данный населенный пункт находится в 5-6 километрах от города: по информации властей Мариуполя, которой они поделились с журналистами, в этом месте вероятнее всего лежат тела мирных жителей, которые были убиты в результате регулярных обстрелов со стороны роSSийских оккупантов.

Фото появились в Сети в конце марта. На кадрах со спутника Maxar за 17 марта распопок еще нет, а 29 марта появились траншеи. Предполагаемый размер - 38 на 4 метра.

В то же время, по данным спутникового снимка Planet за 20 апреля, размер траншей стал больше (45 на 25 метров).