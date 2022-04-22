США начали поставлять Украине реактивные системы залпового огня, – Нуланд
"Системы РСЗО мы уже поставляем".
США начали поставлять Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО).
Об этом в интервью “Европейской правде” рассказала заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.
По ее словам, реактивные системы залпового огня, а также артиллерия есть в последнем пакете помощи от США, подчеркнув, что поставки систем уже происходят.
"Системы РСЗО мы уже поставляем", - сказала Нуланд.
Заместитель госсекретаря добавила, что США сейчас работают с другими союзниками по НАТО с целью, чтобы Украина получила больше реактивных систем.
Относительно боеспособности украинских самолетов Нуланд отметила, что уже есть несколько государств НАТО, которые поставляют Украине составляющие, которые позволяют ей поднять в воздух больше самолетов.
“И вы сейчас имеете больше самолетов на боевом дежурстве, чем еще неделю назад, именно в результате того, что вы получили от союзников запчасти и другое к ним… Итак, чтобы быть абсолютно четкой, перечислю: РСЗО уже поставляются; есть союзники, работающие над самолетами; а кроме этого, есть множество запчастей для военных самолетов, которые уже меняют ситуацию”, – заявила она.
Напомним, Министр обороны США Ллойд Остин отправится в Германию на следующей неделе, чтобы провести с союзниками переговоры относительно оборонных нужд Украины.
Президент страны Эммануэль Макрон заявил, что Франция поставляет Украине существенное вооружение, в том числе самоходные артиллерийские установки “Цезар” (CAESAR).