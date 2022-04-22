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2022-04-22
Франция наращивает военную помощь Украине — САУ и противотанковые ракетные комплексы
Количество переданной техники не разглашается.
© Pr?sidence de la R?publique France/Президент Республики Франция/flickr
Франция наращивает военную помощь Украине и передает Киеву противотанковые ракетные комплексы Milan и самоходные артиллерийские установки CAESAR. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в
«Мы <...> передаем серьезное вооружение — Milan, CAESAR, разные виды оружия. Думаю, нужно продолжать это делать. При этом мы не должны допускать, чтобы мы оказались втянуты в конфликт», — сказал Макрон.
Разглашать количество и дату передачи оружия Украине глава Франции не стал. Париж старается как можно меньше предавать огласке свою помощь Вооруженным силам Украины.
Дубенко Вадим, ZN.ua