Франция наращивает военную помощь Украине — САУ и противотанковые ракетные комплексы

Франция наращивает военную помощь Украине и передает Киеву противотанковые ракетные комплексы Milan и самоходные артиллерийские установки CAESAR. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Ouest France.

«Мы <...> передаем серьезное вооружение — Milan, CAESAR, разные виды оружия. Думаю, нужно продолжать это делать. При этом мы не должны допускать, чтобы мы оказались втянуты в конфликт», — сказал Макрон.

Разглашать количество и дату передачи оружия Украине глава Франции не стал. Париж старается как можно меньше предавать огласке свою помощь Вооруженным силам Украины.