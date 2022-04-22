Франция наращивает военную помощь Украине — САУ и противотанковые ракетные комплексы

Количество переданной техники не разглашается.

Франция наращивает военную помощь Украине — САУ и противотанковые ракетные комплексы
© Pr?sidence de la R?publique France/Президент Республики Франция/flickr

Франция наращивает военную помощь Украине и передает Киеву противотанковые ракетные комплексы Milan и самоходные артиллерийские установки CAESAR. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Ouest France.

«Мы <...> передаем серьезное вооружение — Milan, CAESAR, разные виды оружия. Думаю, нужно продолжать это делать. При этом мы не должны допускать, чтобы мы оказались втянуты в конфликт», — сказал Макрон.

Разглашать количество и дату передачи оружия Украине глава Франции не стал. Париж старается как можно меньше предавать огласке свою помощь Вооруженным силам Украины.


Дубенко Вадим, ZN.ua

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