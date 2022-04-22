Украинские защитники жестко встретили бригаду орков, появились кадры: "Та самая, что была в Буче"

Украинские защитники жестко встретили бригаду орков, появились кадры: "Та самая, что была в Буче"

Украинские защитники отомстили 64-й бригаде россиян, которые творили бесчинства в Буче.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 58-е сутки защищают свою землю от оккупантов. В начале апреля удалось освободить полностью север Украины, после чего весь мир увидел зверства орков. А сегодня, 22 апреля, стало известно, что 64-я бригада, которая стояла в Буче, попробовала атаковать позиции "Холодного Яра", который сполна отомстил оккупанту, пишет Роман Доник.

"Страстная пятница сегодня. 64 омсбр россиян. Та самая, что была в Буче. Сегодня часть из них закончилась разбившись о полосу ответственности 93 ОМБр. Штурмовать они шли холодоярцев. Пришли. Прилегли. Красивое", - написал Роман.

Украинцы сразу кинулись комментировать радостную новость:

"Жареное", "Файно", "Берегите себя родненькие, они еще не закончились", "Спасибо всем нашим защитникам. Верим, гордимся, молимся. Каждый день вы приближаете нашу Победу".


Артём Батечко, politeka.net

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