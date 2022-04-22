Юристы рассказали, в каком случае военнообязанные мужчины могут пересечь границу Украины

Военнообязанные мужчины в возрасте 18–60 лет, являющиеся водителями грузовиков и железнодорожного транспорта, могут пересечь границу Украины в том случае, если они осуществляют международные грузовые перевозки, доставку грузов для нужд Вооруженных сил Украины, медицинские и гуманитарные поставки. Об этом говорится в статье Ассоциации юристов Украины для ZN.UA.

Юристы отмечают, что пересечение границы возможно только при наличии соответствующего разрешения для перевозчика, который с данными о водителях должен обратиться в Министерство инфраструктуры Украины, областные военные администрации или Киевскую городскую военную администрацию.

Информация о бронировании поданных лиц передается Государственной пограничной службе.

"По всем вопросам организации перевозок гуманитарных грузов через государственную границу и внутри страны можно обращаться на многоканальную телефонную линию + 38 (044) 334 43 04 ежедневно с 08:00 до 17:00", - пишут юристы в статье.

Обращение в Мининфраструктуру по бронированию военнообязанных водителей следует отправлять письмом по электронному адресу: zmiu98916@gmail.com.