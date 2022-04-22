На окраине Мариуполя обнаружили еще одну братскую могилу, где может быть не менее 1000 убитых.

На спутниковых снимках размер массового захоронения в Виноградном составляет 45 на 25 метров.

На окраине Мариуполя обнаружили еще одну братскую могилу, где может быть не менее 1000 убитых.

На окраине Мариуполя обнаружили еще одну огромную братскую могилу – в поселке Виноградное.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

На спутниковых снимках Planet от 20 апреля размер массового захоронения составляет 45 на 25 метров.

Здесь может быть захоронено не менее 1000 убитых мариупольцев.

“Таких погребений мы будем видеть все больше. К сожалению. Их территория будет расширяться. Потому что счет убитых идет на десятки тысяч. Это самый большой геноцид в Европе со времен Холокоста”, – отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

По его словам, еще не менее 15 тысяч пожилых мариупольцев и с хроническими заболеваниями могут умереть. В заблокированном городе катастрофическая нехватка питьевой воды, продовольствия и лекарства.

“Оккупантам безразличны мариупольцы. Поэтому мы молим мир о спасении наших людей. Город нужно в конце концов эвакуировать. Немедленно”, – добавил городской голова.

Напомним, в поселке Мангуш могли захоронить от 3 до 9 тысяч мариупольцев.

По осторожным оценкам, общее количество убитых роSSийской армией в Мариуполе составляет 22 тысячи человек, говорят власти окруженного города.

Мэр Вадим Бойченко назвал преступления россиян в городе "новым Бабьим Яром".

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