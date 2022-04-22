Представители США, Японии и ряда стран Европы покинули встречу МВФ и ВБ во время выступления РоSSии

Чиновники США , Канады, Японии, Франции, Германии, Нидерландов, Великобритании, Италии и Норвегии в знак протеста покинули совместное заседание Международного валютного фонда и Всемирного банка во время выступления представителя РФ . Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По их информации, это произошло на закрытой сессии комитета по развитию. В издании объяснили, что это форум на уровне министров ВБ и МВФ , который включает 25 членов, обычно министров финансов или развития.

Это уже второй случай за неделю, когда таким образом РоSSии выражают бойкот на международных собраниях.