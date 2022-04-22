РоSSия продолжает авиадуры по Мариуполю, – Генштаб ВСУ

РоSSия наращивает системы радиоэлектронной разведки и борьбы в приграничных с Украиной районах Гомельской области (Беларусь). В районах населенных пунктах Климовка и Димамерки развернуты посты постановки радиопомех.

Кроме того, противник провел тренировку очередных сил и средств противовоздушной обороны. В целом на Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал. В то же время сохраняется угроза ракетно-авиационных ударов по Украине с территории Беларуси. На Сиверском направлении пограничники ФСБ РоSSии продолжают усиленную охрану границы с Брянской и Курской областью РоSSии. Продолжается перегруппировка войск врага, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"На Слобожанском направлении оккупанты силами подразделений из состава 6-й общевойсковой армии, балтийского и северного флотов продолжают частичную блокировку города Харькова, пытаются производить огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры", - отметили в сводке.

На Изюмском направлении враг проводит воздушную разведку позиций наших войск для определения возможных направлений наступления. Также россияне пытались осуществлять наступление в направлениях населенных пунктов Заводы и Дубровно, но безуспешно.

На Донецком и Таврическом направлениях боевые действия происходили вдоль всей линии столкновения. За сутки враг штурмовал направление Славянска и закрепился в населенном пункте Лозовое. В районах Зеленой Долины и Кременной противник продолжает закрепляться на занятых позициях, осуществляет перегруппировку и подготовку к наступательным действиям.

Безуспешно пытается укрепиться в населенном пункте Рубежное. В районе Попасной враг проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Новотошковское и вглубь населенного пункта Попасная, успеха не имеет. Закрепился в центральной части населенного пункта Степное.

На Авдеевском и Кураховском направлениях оккупанты пытались совершать штурмовые действия, но также неудачно.

На Мариупольском направлении противник продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю и блокировать наши подразделения в районе "Азовстали".

На Запорожском направлении оккупанты совершали штурмовые действия в направлении населенного пункта Зеленое Поле, без успеха. Враг усилил группировку за счет перемещения подразделений 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа. Вместе с тем батальонная тактическая группа 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии потеряла боеспособность и выведена в район восстановления.

На Южнобужском направлении, в районе населенного пункта Александровка, враг осуществляет оборону занятых позиций. Проводит воздушную разведку. Не исключается ведение штурмовых действий для выхода на административные границы Херсонской области.

"По имеющейся информации, личный состав отдельной группы роSSийских войск в так называемой приднестровско-молдавской республике несет службу в повседневном режиме. В то же время остается вероятность использования территории непризнанной республики для агрессии против Украины", - добавили в строительстве Генштаба.

Напомним, в Министерстве обороны сегодня сообщили, что РоSSия наступает в Восточной операционной зоне. Целью является установление полного контроля над Донецкой и Луганской областями и удержание сухопутного коридора с Крымом.

Ради этого враг завершает определение выгодных мест для нанесения главных ударов.