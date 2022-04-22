Глава МАГАТЭ приедет в Чернобыль на следующей неделе

Глава IAEA (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Чернобыль на следующей неделе. Он возглавит миссию по активизации усилий по предотвращению ядерных аварий во время войны, пишет The Guardian со ссылкой на заявление.

С 26 апреля группа специалистов по ядерной безопасности будет находиться в Чернобыле для доставки "жизненно важного оборудования и проведения радиологических и других оценок на объекте".

"Присутствие МАГАТЭ в Чернобыле будет иметь первостепенное значение для нашей деятельности по поддержке Украины, поскольку она стремится восстановить регуляторный контроль над АЭС и обеспечить ее безопасность и надежную эксплуатацию", – сказал Гросси.

По его словам, в предстоящие недели специалистов отправят и на другие украинские АЭС. В прошлом месяце Гросси посещал Южноукраинскую АЭС.

Напомним, что россияне удерживали контроль над ЧАЭС в течение пяти недель. За это время они ее несколько раз обесточили, разграбили некоторое оборудование, поселились в чрезвычайно опасном Рыжем лесу и украли коробочки с источниками облучения и частицами топлива, пребывание рядом с которыми гарантирует лучевую болезнь и необратимые процессы в организме.

Чернобыльскими оккупантами после их ухода был заполнен весь белорусский радиологический центр.