Украина выдвинула рф ультиматум, переговоры на грани: выяснилось, в чем он заключается

переговоры между Украиной и РФ

В последние дни продолжались переговоры между украинско-роSSийской делегацией.

В пятницу, 22 апреля, состоялось несколько длительных разговоров между главами роSSийской и украинской делегаций. Стало известно об ультиматуме, который поставила украинская сторона роSSийской, сообщает УП.

Так, отмечается, что украинский чиновник на условиях анонимности сказал, что Украина выдвинула роSSийским переговорщикам ультиматум, что проведение роSSийскими оккупантами так называемого "референдума" на Херсонщине поставит точку в переговорах.

митинг в Херсоне

Также сообщается, что глава роSSийского МИД сергей лавров заявил, что в последние дни ход переговоров якобы остановился.

"Мы вели переговоры. Сейчас они остановились, потому что пять дней назад очередная предложение, которое мы передали украинским переговорщикам, которое было сформулировано, несмотря на их комментарии, имеющиеся на тот момент – остается без ответа.

Когда спросили президента Зеленского, а как он относится к этому очередного варианта роSSийских пропозиций, он сказал, что "мы ничего не получали". Не мне судить, как он владеет ситуацией, но это просто характеристика того, где находится этот процесс под названием "переговоры".

Но вели мы эти переговоры по сей день с украинской стороной в двустороннем формате. И в этих рамках Украина согласилась быть нейтральной, внеблоковой и безъядерной страной при предоставлении гарантий безопасности международным сообществом.

А о том, как Украина относится к этим возможностям, мне очень странно слышать ежедневно заявления украинских представителей разного толка, включая президента и его советников, что им эти переговоры совсем не надо, что они смирились со своей судьбой", - заявил лавров.

Напомним, 20 апреля спикер кремля Дмитрий Песков сказал, что Украине передали реакцию РоSSии в ответ на предложения Украины, презентованные 29 марта в ходе очного раунда переговоров в Стамбуле. Он добавил, что"мяч на стороне Украины".

Президент Владимир Зеленский отреагировал, что он неплохо играет в футбол, но для этого надо, чтобы было две команды и был мяч. Он пояснил, что ни одного проекта документа или письменных предложений от РоSSии не поступало, как настаивал Песков.


Анна Вернигора, politeka.net

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