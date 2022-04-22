В Праге заменили таблички на переименованной улице Украинских Героев, где расположены диппредставительства РФ

Новая табличка также появилась на мосту Героя Украины Виталия Скакуна.

В Праге произошла замена навигационных табличек на недавно переименованной улице Украинских Героев, где расположены консульство и посольство РоSSии в Чешской Республике.

Об этом говорится на странице Посольства Украины в Чехии в соцсети Facebook.

Участие в событии приняли мэр Праги Зденек Гржиб, мэр Праги 6 Ондржей Коларж и посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

Новая табличка также появилась на мосту Героя Украины Виталия Скакуна, погибшего при подрыве Генического моста для остановки продвижения танковой колонны роSSийских войск. Мост тесно примыкает к консульскому отделу страны-оккупанта.

"Это также важный символический шаг, которым Чехия дает четко понять официальным структурам россии, что стоит на стороне Украины и поддерживает ее борьбу с оккупантом", - отметил Евгений Перебийнис, поблагодарив всех причастных за внесение этой инициативы и ее реализацию.

Фото: facebook.com/UkraineEmbassyinCzechia

Отметим, что идею о переименовании части Коруновочной улицы, на которой располагается посольство РФ , подала мэрия района Праги 6, где расположена улица.

Фото: facebook.com/UkraineEmbassyinCzechia

Городские депутаты поддержали предложение мэра городской части Ондржея Коларжа и проголосовали за переименование части этой улицы в улицу Украинских Героев, а прилегающий мосту - в Мост Виталия Скакуна.

Фото: facebook.com/UkraineEmbassyinCzechia

Фото: facebook.com/UkraineEmbassyinCzechia

Фото: facebook.com/UkraineEmbassyinCzechia

Напомним, 22 марта с утра в Праге начало свою онлайн-трансляцию "Радио Украина".