В Праге заменили таблички на переименованной улице Украинских Героев, где расположены диппредставительства РФ

Новая табличка также появилась на мосту Героя Украины Виталия Скакуна.

В Праге заменили таблички на переименованной улице Украинских Героев, где расположены диппредставительства РФ
Фото: facebook.com/UkraineEmbassyinCzechia

В Праге произошла замена навигационных табличек на недавно переименованной улице Украинских Героев, где расположены консульство и посольство РоSSии в Чешской Республике.

Об этом говорится на странице Посольства Украины в Чехии в соцсети Facebook.

Участие в событии приняли мэр Праги Зденек Гржиб, мэр Праги 6 Ондржей Коларж и посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

Новая табличка также появилась на мосту Героя Украины Виталия Скакуна, погибшего при подрыве Генического моста для остановки продвижения танковой колонны роSSийских войск. Мост тесно примыкает к консульскому отделу страны-оккупанта.

"Это также важный символический шаг, которым Чехия дает четко понять официальным структурам россии, что стоит на стороне Украины и поддерживает ее борьбу с оккупантом", - отметил Евгений Перебийнис, поблагодарив всех причастных за внесение этой инициативы и ее реализацию.

Фото: facebook.com/UkraineEmbassyinCzechia

Отметим, что идею о переименовании части Коруновочной улицы, на которой располагается посольство РФ, подала мэрия района Праги 6, где расположена улица.

Фото: facebook.com/UkraineEmbassyinCzechia

Городские депутаты поддержали предложение мэра городской части Ондржея Коларжа и проголосовали за переименование части этой улицы в улицу Украинских Героев, а прилегающий мосту - в Мост Виталия Скакуна.

Фото: facebook.com/UkraineEmbassyinCzechia
Фото: facebook.com/UkraineEmbassyinCzechia
Фото: facebook.com/UkraineEmbassyinCzechia

Напомним, 22 марта с утра в Праге начало свою онлайн-трансляцию "Радио Украина".



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