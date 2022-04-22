Forbes: Наступление РоSSии на востоке и юге Украины обречено на провал
РоSSийская армия до сих пор страдает от тех же проблем, которые стали причиной ее поражения в северных областях, информирует
РоSSийская война против Украины длится уже два месяца. Кремль же так и не смог решить свои фундаментальные проблемы. Когда армия РоSSии вела войну сразу на севере, юге и востоке, ей не хватало пехотинцев и грузовиков, чтобы одержать победу.
Теперь она воюет только на двух фронтах: восточном и южном. Но грузовиков и пехоты стало еще меньше, – пишет
Логистические проблемы обрекли роSSийскую попытку оцепить Киев в первый месяц войны. Эти же логистические проблемы, обостренные еще большим недостатком пехоты, могут обречь наступление РоSSии еще и на востоке. Утратив тысячи танков и других бронемашин, а также десятки тысяч солдат, Кремль начал в конце марта выводить свои разбитые батальонные тактические группы из пригорода Киева. Те БТГ, которые все еще были способны вести бой, совершили долгое путешествие на поездах на юго-восток Украины в давно оккупированную часть Донбасса. Там они присоединились к новому роSSийскому наступлению, пытаясь пробиться от северной оконечности региона на юг через открытые степи к руинам Мариуполя.