РоSSийская война против Украины длится уже два месяца. Кремль же так и не смог решить свои фундаментальные проблемы. Когда армия РоSSии вела войну сразу на севере, юге и востоке, ей не хватало пехотинцев и грузовиков, чтобы одержать победу.

Теперь она воюет только на двух фронтах: восточном и южном. Но грузовиков и пехоты стало еще меньше, – пишет Forbes . Если даже роSSийская артиллерия сможет пробить дыру в украинской обороне, разрешив нескольким танковым батальонам зайти, у РоSSии все равно нет достаточно солдат, чтобы защитить эти танки, а также фланги наступления. Это уже не говоря о сохранении хрупких линий снабжения, когда они растянутся на десятки или сотни километров от ближайшей железной дороги.