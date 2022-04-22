Украина официально обратилась в Евросоюз с предложением запретить импорт энергоресурсов из РоSSии

Украина обратилась в Секретариат Энергетического Сообщества, Европейский Союз и к странам участницам Договора об Энергосотрудничество с предложением ввести запрет на импорт энергоресурсов из РФ . Об этом написала советница министра энергетики Лана Зеркаль на своей странице в Facebook.

"Сегодня уже официально Украина обратилась в Секретариат Энергетического Сообщества, Европейский Союз и страны участниц Договора об Энергосотрудничество с предложением о введении запрета на покупку, импорт, передачу, и транспортировку энергетических товаров, которые происходят, производятся или перерабатываются в РФ " - сообщила Зеркаль.