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2022-04-22
Украина официально обратилась в Евросоюз с предложением запретить импорт энергоресурсов из РоSSии
Украина обратилась в Секретариат Энергетического Сообщества, Европейский Союз и к странам участницам Договора об Энергосотрудничество с предложением ввести запрет на импорт энергоресурсов из РФ. Об этом написала советница министра энергетики Лана Зеркаль на своей странице в
"Сегодня уже официально Украина обратилась в Секретариат Энергетического Сообщества, Европейский Союз и страны участниц Договора об Энергосотрудничество с предложением о введении запрета на покупку, импорт, передачу, и транспортировку энергетических товаров, которые происходят, производятся или перерабатываются в РФ" - сообщила Зеркаль.
Елизавета Чижик, ZN.ua