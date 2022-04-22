В Минобороны рассказали, от чего зависит продолжительность войны

Основное, что нужно сегодня нашим защитникам – системы ПВО, ПРО, ракеты, противотанковые средства, информирует ZN.ua.

В Минобороны рассказали, от чего зависит продолжительность войны
© Анна Маляр / Facebook

Продолжительность войны будет зависеть от интенсивности и длительности военной помощи Украине. Об этом во время телемарафона рассказала заместитель главы Минобороны Анна Маляр, добавляя, что ВСУ сейчас делают все возможное.

" Продолжительность войны будет зависеть от интенсивности и качества военной помощи. Со своей стороны ВСУ делают все возможное и невозможное, чтобы это было как можно быстрее", - сказала она.

Основное, что нужно сегодня нашим защитникам – системы ПВО, ПРО, ракеты, противотанковые средства.

"Но здесь нужно понимать, что Украина со своей стороны делает все необходимое. Списки того, что нам нужно сформировано, они тайные. Они прорабатываются с нашими западными партнерами ", — сказала Маляр.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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