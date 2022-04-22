Между Украиной и РоSSией состоялся раунд переговоров

Состоялся очередной раунд переговоров между главами украинской и роSSийской делегаций Давидом Арахамией и Владимиром Мединским. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров отмечает, что процесс якобы остановился.

"Мы вели переговоры. Сейчас они застопорились, потому что пять дней назад очередное предложение, которое мы передали украинским переговорщикам, которое было сформулировано с учетом их на тот момент полученных комментариев – остается без ответа, — отметил Лавров, слова которого цитирует "Интерфакс". - Когда спросили президента Зеленского, а как он относится к этому очередному варианту роSSийских предложений, он сказал, что "мы ничего не получали". Не мне судить, как он владеет ситуацией, но это просто характеристика того, где находится этот процесс под названием "переговоры".

Между Украиной и Россией состоялся раунд переговоров
© Офис президента

По его словам, роSSийской стороне удивительно слышать заявление о том, что Киеву "эти переговоры совсем не нужны".

Глава украинской делегации Давид Арахамия подтвердил УП, что между сторонами состоялись переговоры. Случилось это 21 и 22 апреля.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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