Враг штурмует Попасную и потерял боеспособност на Запорожье: сводка Генштаба ВСУ на вечер 22 апреля

Продолжаются 58 сутки противостояния украинского народа роSSийскому вторжению . Вечером пятницы, 22 апреля, враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины, информирует Апостроф .

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает на своей странице в Facebook.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не совершал. Наблюдается наращивание систем радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы в приграничных с Украиной районах Гомельской области. В районах населенных пунктах Климовка и Дымамерки развернуты посты постановки радиопомех подразделениями из состава 48-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы Западного оперативного командования ВС РФ . Кроме того, противник провел тренировку очередных сил и средств противовоздушной обороны.

Сохраняется угроза нанесения ракетно-авиационных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры Украины из Беларуси.

На Северском направлении подразделения пограничной службы ФСБ РФ продолжают осуществлять усиленную охрану украино-роSSийской границы в Брянской и Курской областях. Идет перегруппировка войск неприятеля.

На Слобожанском направлении оккупанты силами подразделений из состава 6 общевойсковой армии, Балтийского и Северного флотов продолжают частичную блокировку Харькова, пытаются осуществлять огненное поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.

В Изюмском направлении враг проводит воздушную разведку позиций наших войск с целью определения возможных направлений наступления. Для улучшения тактического положения подразделений противник пытался совершать наступательные действия по направлениям населенных пунктов Заводы и Дибровне, успеха не имеет.

На Донецком и Таврическом направлениях боевые действия происходили вдоль всей линии столкновения.

В течение суток враг совершал штурмовые действия в направлении города Славянск, закрепился в населенном пункте Лозово. В районах Зеленой Долины и Кременной противник продолжает закрепляться на занятых позициях, осуществляет перегруппировку и подготовку к наступательным действиям.

Противник осуществил усиление группировки войск за счет перемещения из РФ отдельных подразделений 41 общевойсковой армии Центрального военного округа. Безуспешно пытается укрепиться в населенном пункте Рубежное.

В районе Попасной враг проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Новотошковское и вглубь населенного пункта Попасная, успеха не имеет. Закрепился в центральной части населенного пункта Степное.

На Авдеевском и Кураховском направлениях кафиры пытались совершать штурмовые действия, успеха не имеют.

На Мариупольском направлении противник продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю и блокировать наши подразделения в районе "Азовстали".

В Запорожском направлении оккупанты совершали штурмовые действия в направлении Зеленое Поле, успеха не имеют. Враг усилил группировку за счет перемещения подразделений 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа. Вместе с тем батальонная тактическая группа 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии потеряла боеспособность и выведена в район восстановления.

На Южнобужском направлении , в районе Александровка, враг осуществляет оборону занятых позиций. Проводит воздушную разведку. Не исключается ведение штурмовых действий для выхода на административные границы Херсонской области.

Личный состав отдельной группы русских войск в ПМР несет службу в повседневном режиме. В то же время, остается вероятность использования территории непризнанной республики для агрессии против Украины.