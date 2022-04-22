Главу общины на Херсонщине освободили из плена россиян

Его захватили во время сопровождения гуманитарной колонны.

Главу общины на Херсонщине освободили из плена россиян
Вілкул і Марчук
Фото: Олександр Вілкул Facebook

Главу Нововоронцовской ОТГ Херсонской области Владимира Марчука освободили из вражеского плена. Он был похищен вчера, 21 апреля, во время сопровождения гуманитарной колонны во время эвакуации мирных людей.

Об освобождении сообщил городской глава Кривого Рога Александр Вилкул.

"Немного помятый, но главное живой", – написал Вилкул.

Он поблагодарил вице-премьера-министра по вопросам реинтеграции ТОТ Ирину Верещук за помощь в освобождении.

Напомним, 8 апреля оккупанты похитили ребенка главы Запорожской райгосадминистрации Олега Буряка. Его до сих пор не вернули. Идет переговорный процесс по освобождению ребенка.

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