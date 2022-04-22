Шольц заявил, что делает все для предотвращения третьей мировой войны

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг критику своей политики в отношении поставок вооружения для Украины и сказал, что делает все для предупреждения третьей мировой войны и ядерной угрозы. Об этом он заявил в интервью Spiegel, пишет Укринформ .

«В этой ситуации нужна холодная голова и взвешенные решения. Речь идет не о страхе, а о политической ответственности… Я делаю все, чтобы предотвратить эскалацию, которая приведет к третьей мировой войне. Ядерной войны не должно быть», — подчеркнул Шольц.

Он также добавил, что Германия отвечает за мир и безопасность всей Европы. По его словам, нельзя допустить прямого противостояния НАТО с такой «высоковооруженной сверхдержавой как РоSSия, ... ведь эскалация может повлечь за собой огромные страдания на всем континенте, возможно, даже во всем мире».

В то же время канцлер отметил, что поддерживает предоставление оружия для гарантирования безопасности Украины.

«То, что еще может быть предоставлено, мы, безусловно, будем поставлять — противотанковое оружие, противотанковые мины и артиллерийские боеприпасы», — сказал Олаф Шольц.

Во время интервью Spiegel канцлер также объяснил, почему Германия не может отдать тяжелое вооружение Украине. И заявил о готовности ФРГ стать гарантом безопасности для Украины.