За 72 часа из Украины в Европу: Свириденко рассказала о плане развития торговли с Европой после войны

Украина будет развивать автомобильную и железнодорожную логистику со странами Европейского Союза для максимально быстрой доставки товаров на запад. В перспективе, путь товаров из нашей страны к потребителям в Европе будет занимать не более 72 часов.

Об этом рассказала первая вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко, информирует Апостроф .

"Из-за роSSийской агрессии Украина имеет ограниченные логистические возможности. Понятно, что в будущем наши товары будут двигаться в основном именно на запад – в Европейский Союз", – говорит она.

По ее словам, планируется значительно расширить автомобильные переходы и пункты пропуска в направлении ЕС , увеличивать железнодорожную логистику через сухие порты и узлы перегрузки на узкий путь.

"Даже когда мы возобновим работу портов, развитая логистика с ЕС станет фундаментом для экономической интеграции Украины в европейскую экономику", - подчеркнула Свириденко.

Значительным шагом на пути к восстановлению Украины станет также отмена всех квот и импортных пошлин в странах G7 и Евросоюза , что уже постепенно происходит. Либерализация торговых отношений с этими странами позволит нашим производителям свободно экспортировать свою продукцию на рынки, охватывающие 54% мировой экономики.

"Великобритания как страна большой семерки уже подает в этом пример. В ближайшие дни по итогам двусторонних переговоров британцы объявят о полном открытии своих рынков для Украины", – объясняет она.

В качестве примера Свириденко привела опыт Южной Кореи, которой после войны доступ к рынкам развитых государств позволил успешно восстановиться. Экспорт позволяет странам развивать свою промышленность, производить больше товаров и, что самое главное, интегрироваться в современные цепи производства.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал, что государством уже создан детальный план послевоенного восстановления Украины, который будет иметь несколько приоритетных направлений, в том числе и развитие экономики.