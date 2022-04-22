Мэру Балаклеи объявили подозрение в государственной измене

Он добровольно пошел на сотрудничество с врагом, а затем скрылся.

Мэру Балаклеи (Харьковщина) Ивану Столбовому объявили подозрение в государственной измене и коллаборационной деятельности. Подозрение объявлено заочно, потому что он сбежал во время войны.

По данным следствия, во время оккупации города в марте Столбовой решил перейти на сторону врага. Он добровольно согласился выполнять полномочия городского головы в поддерживаемом оккупационным режимом органе, сообщили в Офисе генерального прокурора в Facebook.

"28 марта подозреваемый провел совещание руководства Балаклейского городского совета, в ходе которого агитировал своих заместителей к лояльному отношению как к оккупационным войскам, так и к РФ в целом. В этот же день он провел собрание местных жителей и сообщил о выдаче «гуманитарной помощи» военными РФ , а также о том, что им ведутся переговоры с руководством оккупационных войск по поводу налаживания работы коммунальных служб в городе", – отметили в сообщении.

Напомним, россияне зашли в Балаклею 2 марта. Тогда мэр обещал не сотрудничать с оккупантами. Однако уже 7 апреля глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что Столбовой вместе с семьей скрылись на территории РоSSии.