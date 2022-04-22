Военное положение в Украине: кто имеет право на выезд за границу

Право на выезд за границу в условиях военного положения, действие которого Верховная Рада Украины продлила до 25 мая, имеет ряд граждан, имеющих соответствующие документы. Об этом говорится в статье Ассоциации юристов Украины для ZN.UA.

Право на выезд за границу имеют:

Граждане, имеющие удостоверение об отсрочке от призыва, и забронированные на период мобилизации в военное время за органами государственной власти, предприятиями, учреждениями и организациями.

Документы для подтверждения: удостоверение об отсрочке от призыва (бронь) + документы о командировке.

Лица, у которых есть вывод военно-врачебной комиссии (ВВК) о непригодности с исключением с военного учета.

Документы для подтверждения: справка военно-врачебной комиссии о непригодности.

Граждане, на содержании которых находятся трое и больше детей в возрасте до 18 лет.

Документы для подтверждения: свидетельство о рождении детей (медицинское свидетельство о рождении), свидетельство о регистрации брака с матерью детей или решение суда о разводе и определении местожительства детей с отцом, или письменный договор между родителями о том, с кем будут проживать дети и участии второго из родителей в их воспитании, удостоверение родителей многодетной семьи.

Лица, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.

Документы для подтверждения: свидетельство о рождении ребенка (детей) + свидетельство о смерти матери ребенка/решение суда о лишении матери родительских прав/признании безвестно отсутствующей/решение суда о разводе с определением местожительства с отцом.

Граждане, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет или совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью І или ІІ группы, до достижения им 23 лет.

Документы для подтверждения: свидетельство о рождении ребенка (детей), свидетельство о регистрации брака с матерью ребенка (детей); удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи/справка о получении государственной социальной помощи детям с инвалидностью.

Усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет.

Документы для подтверждения: документ, подтверждающий усыновление, опекунство, попечительство (решение суда, справка из органов опеки и попечительства, удостоверение).

Занятые постоянным уходом за лицами, нуждающимися в нем, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход. Занятые постоянным уходом за больной женой, ребенком, а также родителями своими или жены, которые по выводам медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе.

Документы для подтверждения: справка о получении компенсации для лица, занятого постоянным уходом за лицами, нуждающимися в нем (может быть выдана только по зарегистрированному месту жительства), решение суда, справка МСЭК.

Лица, выехавшие в другие государства на постоянное место жительства.

Документы для подтверждения: отметка в паспорте «Постоянное проживание» (печать «Оформлен выезд на постоянное проживание»).

Соискатели профессионального предвысшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся за границей на дневной или дуальной формах получения образования (студенты, слушатели).

Документы для подтверждения: справка об отсрочке, выданная военкоматом о временной непригодности (от 1 до 6 месяцев) к военной службе.

Лица с инвалидностью І и ІІ групп.

Документы для подтверждения: справка к акту осмотра МСЭК или удостоверение, подтверждающее соответствующий статус; пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение соцпомощи/справка для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, информирует ZN.ua .

Муж, совершеннолетний сын, муж дочери, сопровождающие лицо с инвалидностью І–ІІ группы

Документы для подтверждения: документы, подтверждающие родственные связи и инвалидность.

Лицо, осуществляющее постоянный уход за человеком с инвалидностью I или II группы и сопровождающее его.

Документы для подтверждения: удостоверение, справки о получении компенсации (помощи, надбавки) на уход и документы, подтверждающие инвалидность.

Совершеннолетний член семьи или опекун лица с инвалидностью, признанного судом недееспособным, сопровождающий его.

Документы для подтверждения: решение о назначении опекуном над таким недееспособным лицом (документы, подтверждающие родственные связи и инвалидность).

Граждане, сопровождающие лицо с инвалидностью или других лиц, нуждающихся в постоянном уходе и проживающих в учреждениях по уходу, в том числе работники такого учреждения.

Документы для подтверждения: приказ директора учреждения по уходу или лица, замещающего его, о выезде лиц с инвалидностью или других лиц, нуждающихся в постоянном уходе, за пределы Украины и документы, подтверждающие инвалидность. Из расчета один человек на 50 человек с инвалидностью и других лиц, нуждающихся в постоянном уходе.

Отец (может вместе с матерью), опекун, попечитель, один или оба приемных родителя, родители-воспитатели, осуществляющие сопровождение детей, больных тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличем, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимых), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, нуждающегося в трансплантации органа, нуждающегося в паллиативной помощи.

Документы для подтверждения: документ, выданный врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения, и документ, подтверждающий родственные связи или полномочие лица/справка о получении государственной помощи на ребенка.

Лица, сопровождающие детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, патронатные воспитатели.

Документы для подтверждения: сведения о лице, письменное подтверждение за подписью главы или заместителя областной военной администрации (заверенное печатью) о разрешении на выезд за пределы Украины детей, согласованное с Национальной социальной сервисной службой Украины. Такое подтверждение может предоставляться с помощью электронных средств связи. Приглашение учреждений, организаций разных типов и форм собственности, уполномоченных государством окончательного пребывания детей или органами местного самоуправления такого государства на осуществление мероприятий по приему и сопровождению детей из других стран.

Лица из состава сил обороны и сил безопасности, пострадавшие в связи с вооруженной агрессией РФ против Украины, для лечения за границу. Выезд таких лиц разрешается в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства.

Документы для подтверждения: паспорт гражданина Украины для выезда за границу; при наличии — вывод о необходимости направления лица на лечение за границу и письмо Минздрава о согласовании с иностранной стороной перечня лиц, которых учреждения здравоохранения могут принять на лечение за границей.

Народные депутаты Украины.

Документы для подтверждения: удостоверение народного депутата Украины.

Мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и жену, которая проходит военную службу (по контракту, призыв во время мобилизации и т.п.).

Документы для подтверждения: документ, подтверждающий родственные связи с ребенком, и документ, подтверждающий прохождение военной службы женой.

Работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, ВСУ, Госспецсвязи, СБУ , СВР, Нацгвардии, ГПС, Нацполиции, НАБУ, ГБР.

Документы для подтверждения: документ, подтверждающий соответствующее место работы, и справка об отсрочке от призыва.