На Донетчине оккупанты обстреляли 20 населенных пунктов, больше всего ударов нанесли по Славянску

В Доброполье ранены по меньшей мере два человека.

Сегодня на Донетчине наибольший удар был нанесен по Славянску: ночью россияне обстреляли город, вероятно, кассетными боеприпасами.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Повреждены 9 многоэтажек и 12 частных домов, школа, магазин и остановки автотранспорта. В настоящее время продолжаются работы по восстановлению электро- и газоснабжения.

В Лимане россияне применили РСЗО "Ураган" и попали в Областную травматологическую больницу.

Уничтожено административное здание в Александровке. Там же поврежден многоэтажный дом. По предварительной информации, жертв нет.

В Светлодарске ночью повреждения получила одна многоэтажка - без пострадавших.

Под артиллерийским огнем оказалось Доброполье: повреждено административное здание, ранены по меньшей мере два человека.

Всего сегодня оккупанты обстреляли 20 населенных пунктов, в которых разрушили или повредили 34 гражданских объекта.

Напомним, россияне за минувшие сутки обстреляли 25 населенных пунктов Донетчины и Луганщины. Был ранен мирный житель, разрушения получили местные школы и больницы и жилые дома.