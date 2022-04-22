Данилов рассказал, почему невозможно было провести эвакуацию населения до начала вторжения РоSSии

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал об условиях эвакуации населения, которые сложились в преддверии полномасштабного вторжения РоSSии в Украину. По его словам, обеспечить вывоз большинства граждан в безопасные места было физически невозможно.

В интервью «Украинской правде» Данилов подчеркнул, что, несмотря на готовность украинской власти к нападению со стороны РФ , не было четкого понимания масштабности наступления врага.

«Когда люди сидят и размышляют: «Вот надо было эвакуировать!»... Для этого нужно было четко понимать, что это будет именно здесь. Мы должны были эвакуировать всю страну, скажите, пожалуйста? Вот нужно было эвакуировать Бучу. Ну хорошо. А Чернигов нужно было эвакуировать? А Сумы нужно было эвакуировать? А Херсон? А Николаев? Люди, которые это говорят, просто не представляют масштабов и не представляют, как все это работает. Другое дело, мы даже представить не могли, что россияне будут так себя вести с гражданским населением. Это просто выходит за пределы всякого здравого смысла», - сказал секретарь СНБО.