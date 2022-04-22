ООН потакает роSSийским военным преступлениям – Алексей Резников

Министр назвал шаги, на которые должно пойти мировое сообщество, чтобы остановить РоSSию, информирует ZN.ua.

ООН потакает роSSийским военным преступлениям – Алексей Резников
© Министерство обороны Украины

РоSSия, будучи постоянным членом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и имея право вето в Совбезе Организации объединенных наций (ООН), осуществила вторжение на территорию Украины, а эти организации никак не сработали. Таким образом ООН потакает роSSийским военным преступлениям, а ОБСЕ не может обеспечить безопасность. Об этом в своем Facebook 22 апреля написал министр обороны Украины Алексей Резников.

"Как может Совет Безопасности ООН, где москва имеет место постоянного члена, выполнять свою миссию по поддержанию мира? О какой безопасности и сотрудничестве в Европе может идти речь, когда одно из государств-членов ОБСЕ напало на другое и убило тысячи мирных граждан? Эти организации не сработали. Их должна заменить новая и более эффективная система международных институций, способных служить интересам всех стран, а не только крупных государств", – написал Алексей Резников.

По мнению министра, архитектура новой системы безопасности должна строится на опыте Украины, которая в 1994 году отказалась от третьего ядерного потенциала в мире, доверившись обещаниям. В 2008 году Германия и Франция заблокировали вступление Украины в НАТО, а затем закрыли глаза на агрессию РоSSии. Резников уверен: именно этим они поощрили агрессора продолжать подобные действия.

“В августе 2008 года россия ворвалась в Грузию, и мир закрыл глаза. В 2014 году РоSSия атаковала Украину и мир решил не вмешиваться. Сейчас роSSийские бомбы стирают с лица земли наши города, и мир неспособен остановить это, – продолжил Алексей Резников. – Все это можно было предотвратить, если бы Запад ввел превентивные санкции против россии и предоставил Украине достаточное количество оборонных вооружений, в первую очередь системы ПВО и ПРО. Десятки тысяч украинцев остались бы в живых”.

Министр обороны считает, что ответ Запада на такие действия РоSSии должен был быть немедленным – в течение 24 часов, а не через недели или месяцы. Превентивные же санкции должны были быть применены в отношении РоSSии еще в мирное время. Именно несвоевременная реакция мирового сообщества, по его мнению, привела к тому, что мир сейчас оказался продовольственным кризисом, который может дестабилизировать Африку и Ближний Восток.

"Пока россия не будет остановлена, кризис будет только углубляться, затягивая соседей и способствуя краху экономик", - добавил Резников, назвав ключевые условия для завершения войны: предоставление Украине достаточного количества тяжелого вооружения, введение тотального мирового эмбарго на роSSийские нефть и газ, санкции против роSSийских банковской системы и торговли и закрытое небо над Украиной


Юлия Лавришин, ZN.ua

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