Депутаты ОПЗЖ такие же убийцы, как и роSSийские военные – мэр Мариуполя Вадим Бойченко

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко подверг жесткой критике членов депутатской фракции ОПЗЖ, обвинив их в сотрудничестве с роSSийскими оккупантами. Он заявил, что коллаборанты виновны в смертях украинских граждан не меньше, чем захватчики.

«Я хочу подчеркнуть, чтобы все понимали, и они, депутаты ОПЗЖ, должны это понимать: убийства, которые произошли в Мариуполе, а это более 20 тысяч мирных жителей - это кровь на их руках. Они также являются убийцами, они способствовали этому», - сказал Бойченко в эфире национального телемарафона.

В первую очередь Бойченко обвинил в сдаче Мариуполя Константина Иващенко и Евгения Хармышева, которые помогли роSSийским оккупантам свергнуть местные власти. Также он сообщил, что при непосредственном участии депутатов от ОПЗЖ были уничтожены все автобусы в городе, которые могли быть использованы для эвакуации людей.