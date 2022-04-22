Сына главы Запорожской райгосадминистрации до сих пор не вернули, Буряк просит посодействовать поиску ребенка

Оккупанты на днях позвонили матери Владислава Буряка – сына главы Запорожской райгосадминистрации Олега Буряка, которого похитили 8 апреля.

Об этом он рассказал во время брифинга, сообщил Телеграм-канал ОГА.

Ей дали немного поговорить с сыном. Сам Олег Буряк тоже с ним разговаривал”, – говорится в сообщении.

Сейчас идет переговорный процесс по поводу возвращения ребенка из плена, но пока безрезультатно.

Буряк обратился к представителям СМИ с просьбой распространить информацию и всесторонне помочь поиску несовершеннолетнего ребенка.

Мой сын не военный, не политик. Я не понимаю, почему до сих пор удерживают моего ребенка. Конфликты бывают у взрослых, но всегда страдают и платят за это дети. Посмотрите, сколько уже выехали за границу. Смысл в том, чтобы бороться за будущее наших детей, чтобы все они вернулись домой. Любое насилие над ребенком – это табу. Они должны быть нетронутыми», – сказал он.

Буряк также уже обратился к украинским политикам и чиновникам, международным организациям с просьбой поддержать родителей в поисках ребенка и предать это преступление максимальной огласке.

Напомним, сына Буряка похитили на роSSийском блокпосту в Васильевке во время движения эвакуационной колонны, которая шла из Мелитополя в Запорожье. 16-летний юноша ехал в машине с двумя знакомыми женщинами и тремя малолетними детьми.

Автомобиль держали на блокпосту около трех часов, затем всех отпустили, кроме его сына. Местонахождение Владислава до сих пор неизвестно.