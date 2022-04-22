Сына главы Запорожской райгосадминистрации до сих пор не вернули, Буряк просит посодействовать поиску ребенка

Сейчас идет переговорный процесс.

Сына главы Запорожской райгосадминистрации до сих пор не вернули, Буряк просит посодействовать поиску ребенка

Оккупанты на днях позвонили матери Владислава Буряка – сына главы Запорожской райгосадминистрации Олега Буряка, которого похитили 8 апреля.

Об этом он рассказал во время брифинга, сообщил Телеграм-канал ОГА.

Ей дали немного поговорить с сыном. Сам Олег Буряк тоже с ним разговаривал”, – говорится в сообщении.

Сейчас идет переговорный процесс по поводу возвращения ребенка из плена, но пока безрезультатно.

Буряк обратился к представителям СМИ с просьбой распространить информацию и всесторонне помочь поиску несовершеннолетнего ребенка.

Мой сын не военный, не политик. Я не понимаю, почему до сих пор удерживают моего ребенка. Конфликты бывают у взрослых, но всегда страдают и платят за это дети. Посмотрите, сколько уже выехали за границу. Смысл в том, чтобы бороться за будущее наших детей, чтобы все они вернулись домой. Любое насилие над ребенком – это табу. Они должны быть нетронутыми», – сказал он.

Буряк также уже обратился к украинским политикам и чиновникам, международным организациям с просьбой поддержать родителей в поисках ребенка и предать это преступление максимальной огласке.

Напомним, сына Буряка похитили на роSSийском блокпосту в Васильевке во время движения эвакуационной колонны, которая шла из Мелитополя в Запорожье. 16-летний юноша ехал в машине с двумя знакомыми женщинами и тремя малолетними детьми.

Автомобиль держали на блокпосту около трех часов, затем всех отпустили, кроме его сына. Местонахождение Владислава до сих пор неизвестно.

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