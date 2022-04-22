ISW: Силы из Мариуполя не помогут РоSSии на других фронтах
Вполне возможно, что Кремль решил просто морить голодом украинских военных и гражданских, оставшихся на "Азовстали", информирует
Кремль провозгласил победу в битве за Мариуполь. Вполне возможно, что роSSийские силы попытаются морить голодом оставшихся на заводе «Азовсталь» украинских военных. Ведь попытка уничтожить их будет стоить слишком дорого.
Об этом говорится в
В то же время сокращение темпов операций в Мариуполе вряд ли позволит перебросить значительные боевые силы для поддержки других наступательных операций в ближайшие дни и недели. Аналитики ISW указывают на заявления чиновников США о том, что РоSSия еще не вывела десятки батальонных тактических групп из Мариуполя, несмотря на провозглашенную победу. Но до сих пор ничего неизвестно ни о статусе этих роSSийских сил, ни об ограничении их применения. РоSSийские батальонно-тактические группы понесли тяжелые потери во время битвы за южноукраинский город. Они деградировали и вряд ли обладают полным личным составом.
«Что касается роSSийских операций в других частях Украины, сообщения о количестве батальонных тактических групп без дополнительного контекста и анализа их боевой силы не помогает в оценке роSSийских сил. Не все 12 батальонных тактических групп, о которых сообщают, участвовали в боях у «Азовстали». Но все равно понадобится какое-то время, чтобы подразделения, участвовавшие в последних атаках, смогли выйти и передислоцироваться в другие места», – говорится в отчете.
Эксперты отмечают, что часть этих сил РоSSии будут необходимы для других миссий, включая сохранение осады «Азовстали», а также контроль над другими районами Мариуполя, чтобы предотвратить действия остатков украинских войск и партизан. Также эти роSSийские силы придется развернуть в других местах, чтобы РоSSия могла сохранить контроль над южными регионами Украины.
«РоSSийская армия точно сможет передислоцировать некоторые отряды из Мариуполя для участия в наступательных операциях в других местах. Но украинским войскам удалось связать и изнурить значительные роSSийские силы. И провозглашенная Кремлем победа не обязательно высвободила боевые силы в размере 12 батальонных тактических групп для других операций», – отмечают в ISW.