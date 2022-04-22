ISW: Силы из Мариуполя не помогут РоSSии на других фронтах

Кремль провозгласил победу в битве за Мариуполь. Вполне возможно, что роSSийские силы попытаются морить голодом оставшихся на заводе «Азовсталь» украинских военных. Ведь попытка уничтожить их будет стоить слишком дорого.

Об этом говорится в анализе Института исследования войны (ISW). Несмотря на то, что солдаты Украины еще обороняются на заводе «Азовсталь», Владимир Путин и Сергей Шойгу объявили «победу» в битве за Мариуполь во время постановочной телевизионной встречи. При этом роSSийский автократ приказал своему министру обороны прекратить атаки против украинских сил на заводе, чтобы сократить роSSийские потери. Аналитики ISW убеждены, что несмотря на полный контроль, Кремль будет пытаться выставить контроль над большей частью Мариуполя как победу, которая должна компенсировать провальное роSSийское наступление на других направлениях.

В то же время сокращение темпов операций в Мариуполе вряд ли позволит перебросить значительные боевые силы для поддержки других наступательных операций в ближайшие дни и недели. Аналитики ISW указывают на заявления чиновников США о том, что РоSSия еще не вывела десятки батальонных тактических групп из Мариуполя, несмотря на провозглашенную победу. Но до сих пор ничего неизвестно ни о статусе этих роSSийских сил, ни об ограничении их применения. РоSSийские батальонно-тактические группы понесли тяжелые потери во время битвы за южноукраинский город. Они деградировали и вряд ли обладают полным личным составом.

«Что касается роSSийских операций в других частях Украины, сообщения о количестве батальонных тактических групп без дополнительного контекста и анализа их боевой силы не помогает в оценке роSSийских сил. Не все 12 батальонных тактических групп, о которых сообщают, участвовали в боях у «Азовстали». Но все равно понадобится какое-то время, чтобы подразделения, участвовавшие в последних атаках, смогли выйти и передислоцироваться в другие места», – говорится в отчете.

Эксперты отмечают, что часть этих сил РоSSии будут необходимы для других миссий, включая сохранение осады «Азовстали», а также контроль над другими районами Мариуполя, чтобы предотвратить действия остатков украинских войск и партизан. Также эти роSSийские силы придется развернуть в других местах, чтобы РоSSия могла сохранить контроль над южными регионами Украины.

«РоSSийская армия точно сможет передислоцировать некоторые отряды из Мариуполя для участия в наступательных операциях в других местах. Но украинским войскам удалось связать и изнурить значительные роSSийские силы. И провозглашенная Кремлем победа не обязательно высвободила боевые силы в размере 12 батальонных тактических групп для других операций», – отмечают в ISW.