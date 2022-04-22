Посольство Британии вернется в Киев – Лиз Трасс

Великобритания в ближайшее время вернет свое посольство в Украине со Львова в Киев . Об этом сообщила глава МИД страны Лиз Трасс.

Министр иностранных дел Соединенного Королевства в очередной раз заявила о поддержке Украины в войне против РоSSии и поблагодарила за работу своих коллег-дипломатов.