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2022-04-22
Посольство Британии вернется в Киев – Лиз Трасс
Глава МИД Соединенного Королевства заявила, что посол Мелинда Симмонс приедет в столицу уже в ближайшие дни, информирует
Великобритания в ближайшее время вернет свое посольство в Украине со Львова в Киев. Об этом
Министр иностранных дел Соединенного Королевства в очередной раз заявила о поддержке Украины в войне против РоSSии и поблагодарила за работу своих коллег-дипломатов.
«Мы возобновляем работу посольства Британии в Киеве, наша посол Мелинда Симмонс вернется в город уже в ближайшее время. Спасибо Мелинде и ее команде за тяжелый труд и стойкость. Мы вместе с Украиной», – написала Трасс в Twitter.
Александр Кричковский, ZN.ua