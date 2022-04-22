Посольство Британии вернется в Киев – Лиз Трасс

Глава МИД Соединенного Королевства заявила, что посол Мелинда Симмонс приедет в столицу уже в ближайшие дни, информирует ZN.ua.

Великобритания в ближайшее время вернет свое посольство в Украине со Львова в Киев. Об этом сообщила глава МИД страны Лиз Трасс.

Министр иностранных дел Соединенного Королевства в очередной раз заявила о поддержке Украины в войне против РоSSии и поблагодарила за работу своих коллег-дипломатов.

«Мы возобновляем работу посольства Британии в Киеве, наша посол Мелинда Симмонс вернется в город уже в ближайшее время. Спасибо Мелинде и ее команде за тяжелый труд и стойкость. Мы вместе с Украиной», – написала Трасс в Twitter.


Александр Кричковский, ZN.ua

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