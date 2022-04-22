Главу громады из Херсонщины освободили из плена, первые подробности: "Немного помят, но главное жив"

Глава Кривого Рога Александр Вилкул сообщил об освобождении главы Нововоронцовской ОТГ Владимира Марчука.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 58-е сутки защищаются от роSSийских оккупационных войск. Вчера, 21 апреля, стало известно, что главу Нововоронцовской ОТГ Владимира Марчука взяли орки в плен. Но уже сегодня, 22 апреля, глава Кривого Рога Александр Вилкул отчитался об освобождении политика.

"Марчука Владимира Владимировича – главу Нововоронцовской ОТГ достали из плена.

Сутки просидел в застенках у орков. Вчера подонки украли его как старшего колонны в гуманитарном коридоре, когда мы пытались вывезти мирных жителей с временно оккупированных территорий Херсонской области.

Немного помят, но главное жив.

Спасибо от всего сердца всем причастным, в первую очередь – Ирина Верещук", - сообщил Вилкул.