Макрон пообещал предоставить Украине противотанковые ракеты "Милан" и САУ "Цезарь"

Самоходные артиллерийские установки оснащены пушкой 155-мм и поражают цели в 20 км, информирует ZN.ua.

Макрон пообещал предоставить Украине противотанковые ракеты
© Ukrainian military pages

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении предоставить Украине самоходные артиллерийские установки "Цезарь" и противотанковые ракеты "Милан". Такое заявление он сделал в интервью французскому изданию Ouest-France.

«Позавчера беседовал с канцлером Германии Олафом Шольцом. Мы по-прежнему поставляем существенное вооружение: от "Миланов" до "Цезарей" и еще несколько видов оружия. Я считаю, что мы должны продолжать идти по этому пути», – подчеркнул Макрон.

Он не уточнил, когда именно произойдет эта поставка и каков ее объем. Однако Франция до сих пор молчала о содержании своих военных поставок Украине. Макрон отметил, что его тактика состоит в том, чтобы помогать максимально украинцам, но в то же время быть осторожными.

"При этом есть красная линия, которая заключается в том, чтобы не вступать в войну", – сказал президент Франции.

Самоходная артиллерийская установка "Цезарь" (CAESAR) разработана и производится во Франции. Она оснащена 115-миллиметровой пушкой и имеет дальность выстрела до 20 км и до 40-50 км – реактивным снарядом. Наводка осуществляется с помощью компьютеризированной системы управления огнем с использованием спутниковой навигации, которая производит наведение на цель в автоматическом режиме. Пушка способна произвести шесть выстрелов в минуту.

Милан (Milan) – это легкая противотанковая ракета класса земля-земля. Изготовляет ее немецко-французский консорциум Euromissile, в состав которого входят две компании: A?rospatiale (Франция) и Messerschmitt-B?lkow-Blohm (Германия). Считается одним из самых популярных противотанковых комплексов в мире. Milan поражает цели в 2 км с вероятностью попадания 93%.


Юлия Лавришин, ZN.ua

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