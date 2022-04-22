В Каховке оккупанты устроили застенки в отделении полиции

На улицах города задерживают как активистов или участников АТО/ООС, так и мужчин, которые не имеют никакого отношения к военной службе.

В городе Каховка на Херсонщине оккупанты обустроили застенки в помещении полиции, где бьют и подвергают пыткам заложников электрическим током.

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по вопросам человека Людмила Денисова.

"РоSSийские солдаты задерживают на улицах города не только активистов или участников АТО/ООС, но и мужчин, не имеющих никакого отношения к военной службе, и не выходивших на митинги против оккупации", - говорится в сообщении.

Для задержания используется формальный повод – "нарушение правопорядка" или "нарушение комендантского часа".

"У отделения полиции постоянная очередь из родственников задержанных мужчин, которые пытаются узнать их судьбу или передать продукты питания и вещи первой необходимости", - говорится в сообщении.

Свидетели сообщают, что в помещении каховской полиции находятся более 10 гражданских лиц, некоторые из них содержатся там уже несколько недель. Мужчин пытают электрошокерами, избивают.

Наиболее жестоко роSSийские военные относятся к тем, кто имеет отношение к силовым структурам — бойцам территориальной обороны и бывшим участникам АТО/ООС.

“Такие действия РФ являются военным преступлением и преступлением против человечности в соответствии со статьями 7 и 8 Римского устава Международного уголовного суда и прямым нарушением статей 3 и 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, статей 9 и 21 Международного пакта о гражданских и политических правах и статьи 5 Европейской конвенции по правам человека», – отметила Денисова.

Она призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РоSSии в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека.

Напомним, в начале апреля мэр временно оккупированной Каховки (Херсонская область) Виталий Немерец заявил, что выехал из города из-за опасности для него и семьи. Ранее он отказался сотрудничать с оккупантами.