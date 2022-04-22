Война в Украине может продолжаться до конца 2023 года — Джонсон
Не стоит забывать, что сегодня британский премьер находится под сильным общественным давлением, а его команда развивает аргументы против вероятной отставки, информирует
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что война в Украине может продолжаться до конца 2023 года. Как пишет
Премьер объяснил, что роSSийская верхушка во главе с Владимиром Путиным не может отступить сейчас, потому что осознает свой полный провал.
Также Джонсон отметил, что армия РФ имеет количественное преимущество. Поэтому он считает, что россияне продолжат работать дальше с помощью своей тактики, заключающейся в уничтожении артиллерией.
"РоSSияне не смогут преодолеть дух к свободе украинцев, которым не было соотношения военных средств у сторон", – убеждает Джонсон.
Следует отметить, что сегодня британский премьер находится под мощным давлением общественности. Причина в том, что во время строгого локдауна он проводил вечеринки - эта история вызвала скандал. Теперь команда Джонсон развивает аргумент о том, что нецелесообразно будет в ближайшее время отправлять его в отставку, пока идет агрессия РФ против Украины. Там подчеркивают, что официальный Киев рассчитывают на стабильную и бесперебойную поддержку Британии.