Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что война в Украине может продолжаться до конца 2023 года. Как пишет BBC , об этом он заявил во время пресс-конференции в Нью-Дели, где его спросили, соглашается ли он с тезисом, что РоSSия будет бомбить наши города до конца следующего года.

Премьер объяснил, что роSSийская верхушка во главе с Владимиром Путиным не может отступить сейчас, потому что осознает свой полный провал.

Также Джонсон отметил, что армия РФ имеет количественное преимущество. Поэтому он считает, что россияне продолжат работать дальше с помощью своей тактики, заключающейся в уничтожении артиллерией.

"РоSSияне не смогут преодолеть дух к свободе украинцев, которым не было соотношения военных средств у сторон", – убеждает Джонсон.