Война в Украине может продолжаться до конца 2023 года — Джонсон

Не стоит забывать, что сегодня британский премьер находится под сильным общественным давлением, а его команда развивает аргументы против вероятной отставки, информирует ZN.ua.

Война в Украине может продолжаться до конца 2023 года — Джонсон
© Офис президента

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что война в Украине может продолжаться до конца 2023 года. Как пишет BBC, об этом он заявил во время пресс-конференции в Нью-Дели, где его спросили, соглашается ли он с тезисом, что РоSSия будет бомбить наши города до конца следующего года.

Премьер объяснил, что роSSийская верхушка во главе с Владимиром Путиным не может отступить сейчас, потому что осознает свой полный провал.

Также Джонсон отметил, что армия РФ имеет количественное преимущество. Поэтому он считает, что россияне продолжат работать дальше с помощью своей тактики, заключающейся в уничтожении артиллерией.

"РоSSияне не смогут преодолеть дух к свободе украинцев, которым не было соотношения военных средств у сторон", – убеждает Джонсон.

Следует отметить, что сегодня британский премьер находится под мощным давлением общественности. Причина в том, что во время строгого локдауна он проводил вечеринки - эта история вызвала скандал. Теперь команда Джонсон развивает аргумент о том, что нецелесообразно будет в ближайшее время отправлять его в отставку, пока идет агрессия РФ против Украины. Там подчеркивают, что официальный Киев рассчитывают на стабильную и бесперебойную поддержку Британии.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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