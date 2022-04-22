Президент создал Национальный совет по восстановлению Украины от последствий войны

Президент Украины Владимир Зеленский указом №266/2022 создал Национальный совет по восстановлению Украины от последствий войны. Согласно присоединенному к указу положению о Нацсовете, это будет консультативно-совещательный орган при президенте, основной задачей которого будет разработка плана мероприятий по послевоенному восстановлению и развитию государства.

Так, Совет будет определять приоритеты в восстановлении и развитии транспортной, медицинской, социальной, коммунальной, производственной инфраструктуры и жилья, инфраструктуры энергетики, связи, военной инфраструктуры и военно-промышленного комплекса, модернизацию и перезапуск экономики, меры по преодолению безработицы, поддержке семей детьми, уязвимых слоев населения, лиц, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах в результате войны, восстановления и сохранения объектов культурного наследия.

Также члены совета будут указывать на приоритетные реформы, которые будут необходимы в военный и послевоенный периоды.

Все наработанные Советом предложения будут вноситься на рассмотрение и согласование президента, в том числе и новые законопроекты.

Для эффективной работы Совет может потребовать и получать необходимую ему документацию и информацию от министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, а также привлекать к участию в своей работе представителей государственных органов., органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, а также представителей международных организаций и независимых экспертов

Совет образуется в составе двух сопредседателей Совета, секретаря и других членов Совета, а состав будет утверждаться президентом. Сопредседателями Национального совета по восстановлению назначены премьер-министр Украины и руководитель Офиса президента, также в него войдут все министры и вице-премьер-министры, заместитель председателя Офиса президента, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, а также с согласия председатель Национального банка Украины и председателя шестнадцати парламентских комитетов, к примеру председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, по вопросам экономического развития, по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов и другие.

Для надлежащей работы Совета и подготовки профессиональных предложений при Совете должны образовать двадцать три рабочих группы, среди которых европейской интеграции, аудита ущерба, понесенного в результате войны, восстановления и развития инфраструктуры, развития военно-промышленного комплекса и прочее, а также могут быть созданы новые группы и подгруппы.

«Состав рабочей группы утверждается Советом по предложению его сопредседателя. Совет также определяет задачи для соответствующей рабочей группы с учетом, в частности, ее направления. В состав рабочей группы могут входить как члены Совета, так и другие представители, в частности, представители центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, ведущих отечественных и иностранных специалистов, экспертов в соответствующих сферах», - говорится в положении.

Решение Совет будет принимать большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета, а в случае равного распределения голосов голос председательствующего на заседании будет решающим.

При этом отмечается, что деятельность Совета открыта и гласна.