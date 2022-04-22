The Atlantic: Украину нужно быстро принять в НАТО

Украинское участие в альянсе станет окончательным поражением Кремля и его провального ревизионизма, информирует ZN.ua.

После ряда унизительных поражений за последние месяцы Владимир Путин усиливает свою войну. Он перевооружает, переформатирует и перебрасывает роSSийские войска на восток Украины для организации новой бойни. Даже если его армия сможет оттеснить украинскую, вряд ли роSSийский автократ останется доволен.

Путин может согласиться на прекращение огня или переговоры, чтобы выиграть время для перегруппировки своих сил. Но пока он у власти, РоSSия будет делать все возможное, чтобы разрушить установившийся после Холодной войны порядок, который раздражал роSSийского автократа со времен развала СССР. Об этом в статьеThe Atlantic пишет американский политолог и дипломат, бывший представитель США в НАТО Иво Дадлер.

В то же время, США и их союзники в НАТО пытаются ускорить поставки тяжелого вооружения, которое помогло бы Украине выдержать новую роSSийскую атаку или вообще победить в войне. Однако, есть более важный вопрос, на который Запад должен будет скоро дать ответ: что будет с Украиной, как только бои замедлятся или война закончится?

По мнению Дадлера, ответ очевиден: чтобы Украина действительно была свободной и независимой, ей нужно стать членом ЕС и НАТО. Конечно, Москва будет протестовать против этого. Но жестокая агрессия Путина дала ясно понять, что только европейские страны, входящие в НАТО, по-настоящему в безопасности. И альянс должен принять Украину в свои ряды.

По иронии, неспровоцированная агрессия Москвы доказала, что ее давние жалобы на то, что НАТО якобы расширяется слишком близко к ее границам, это лишь удобное оправдание для роSSийского ревизионизма. Альянс никогда не представлял никакой угрозы для РоSSии. А до войны президент Джо Байден и другие лидеры НАТО ясно заявляли, что не будут защищать Украину. Но будь она членом альянса, равно как и страны Балтии и бывшие страны Варшавского договора, вряд ли РоSSия решилась бы на вторжение, опасаясь более широкой военной конфронтации, в которой она точно проиграла бы. НАТО точно не спровоцировал эту войну, но именно его отсутствие в Украине развязало Путину руки.


Лесь Димань, ZN.ua

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