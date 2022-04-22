НАБУ разрушило касту неприкосновенных – Сытник

Экс-директор Национального антикоррупционного бюро считает, что НАБУ разрушило в Украине касту неприкосновенных. Он рассказал о вызовах, с которыми столкнется НАБУ после войны.

«Считаю, что НАБУ разрушило касту нетронутых. Элиты не могут примириться с тем, что есть НАБУ, которое может приехать к ним, несмотря на должности, сломать устоявшиеся коррупционные практики. С одной стороны, это дает надежду, потому что я много знаю людей из других правоохранительных органов, которые мечтали, чтобы у них было так, как у нас. С другой, это многих раздражает. Элита сегодня не готова жить с этим. Поэтому есть бесконечные попытки как-то нас лишить полномочий, уволить директора и тому подобное», – отметил Сытник.

Он добавил, что эта борьба будет продолжаться. Однако экс-директор НАБУ уверен, что антикорбюро должно придерживаться той идеологии, которой оно 7 лет держалось. И, может быть, рано или поздно, по мнению Сытника, элита начнет меняться. Может быть, война этому будет способствовать. Хотя все понимают, что на войне не только в Украине обостряются коррупционные риски.

В то же время Ситник опасается, что политические элиты и в дальнейшем не будут оставлять попыток снести всю антикоррупционную систему или, по крайней мере, ослабить до неустранимого для себя уровня. Экс-директор НАБУ исключаю даже, что попытки могут быть еще более мощными, чем во времена до войны. Он объяснил, что сейчас все внимание общества, международных партнеров приковано к войне, и под этот «шумок» можно делать что угодно. Экс-директор НАБУ думает, что эта вероятность выше, чем в мирное время.

«НАБУ – это сформированный мощный орган. И я с гордостью могу сказать, что я передаю следующему руководителю действенный институт со сформированной профессиональной командой, способной адаптироваться к новым вызовам. Важно сохранение институционной независимости НАБУ как залога способности разоблачать топ-коррупцию», – добавил Сытник.

Он отметил, что после победы над роSSийским оккупантом перед Украиной встанет не менее сложный вызов – борьба с коррупцией. Люди, строившие схемы и оставшиеся на своих высоких должностях, могут начать действовать еще более дерзко.

«И здесь наши антикоррупционные практики как раз пригодятся. НАБУ готово к этим вызовам. Возможны ли законодательные или другие инициативы, которые будут направлены на ослабление или уничтожение НАБУ? Да. Но я уверен, что наши западные партнеры, которые постоянно помогают нам, поддержат нас. Все основные битвы еще впереди», – подытожил Сытник.