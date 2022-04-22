Кремль продолжает "зачистку" руководства армии и флота РоSSии, – разведка

После поражения русской армии и потери крейсера "Москва" Кремль начал еще одну фазу репрессий против командования флота и вооруженных сил. Снят с должности и арестован командующий Черноморским флотом адмирал Осипов.

Об этом сообщил представитель Главного разведывательного управления Минобороны Вадим Скибицкий.

Также следственные действия проводятся в отношении первого заместителя командующего черноморским флотом вице-адмирала Пинчука.

Из-за неудовлетворительной подготовки к боевым действиям и большим потерям личного состава и техники от должности отстранили командующих 6 армии генерал-лейтенанта В. Ершова, 1 танковой армии западного военного округа генерал-лейтенанта С. Киселя и одного из заместителей командующего.

Кроме того, в связи с неудовлетворительным выполнением поставленных задач отстранены от должности командующий 22 АК южного военного округа генерал-майор А. Марзоев.

"Репрессии кремля коснулись также тыловых подразделений и подразделений обеспечения. В связи с неудовлетворительной организацией материально-технического обеспечения группировки войск восточного военного округа отстранили от должности командира 103 отдельной бригады материально-технического обеспечения полковника М. Пономарева", - отметили в разведке.