Кислица рассказал о деталях нового механизма блокирования права "вето" РоSSии

40 стран-членов ООН объединились для резолюции по решению о злоупотреблении правом на запрет.

Около 40 стран по инициативе Лихтенштейна объединились и подали в ООН совместную резолюцию по поводу новых правил Генеральной Ассамблеи, чтобы та могла адекватно действовать в случае применения страной-членом Совета безопасности права вето.

Эта инициатива должна создать конкретные механизмы ограничения применения вето в Совбезе Россией , сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в интервью LB.ua.

"По сути, вводится механизм реагирования, когда Генеральная ассамблея должна получать от Совбеза в обязательном порядке отчет о причинах применения «вето». Если произошло злоупотребление, ГА ООН должна рассмотреть в сжатые сроки соответствующий вопрос. До сегодняшнего дня Совет Безопасности не был подотчетен Генассамблее", – отметил он.

12 апреля четыре десятка стран, в том числе и США , которые сами имеют право вето в Совбезе ООН , запустили инициативу, которая повышает роль Генассамблеи, усиливает многосторонность и обеспечивает механизм подотчетности между органами Организации Объединенных Наций. Одобрение этой резолюции может состояться в ближайшее время.

Согласно инициативе, Генассамблея будет автоматически созываться всякий раз, когда в Совбезе будут применять право вето. Созыв должен пройти не дольше чем за 10 дней, а на заседании должны пройти дебаты по ситуации, в которой применено вето. Генассамблея будет иметь возможность при наличии коллективной политической воли государств-членов ООН разрешить эту ситуацию.