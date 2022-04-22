Кислица рассказал о деталях нового механизма блокирования права "вето" РоSSии

40 стран-членов ООН объединились для резолюции по решению о злоупотреблении правом на запрет.

Кислица рассказал о деталях нового механизма блокирования права "вето" РоSSии
Радбез
Фото: UN Photo/Kim Haughton

Около 40 стран по инициативе Лихтенштейна объединились и подали в ООН совместную резолюцию по поводу новых правил Генеральной Ассамблеи, чтобы та могла адекватно действовать в случае применения страной-членом Совета безопасности права вето.

Эта инициатива должна создать конкретные механизмы ограничения применения вето в Совбезе Россией, сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в интервью LB.ua.

"По сути, вводится механизм реагирования, когда Генеральная ассамблея должна получать от Совбеза в обязательном порядке отчет о причинах применения «вето». Если произошло злоупотребление, ГА ООН должна рассмотреть в сжатые сроки соответствующий вопрос. До сегодняшнего дня Совет Безопасности не был подотчетен Генассамблее", – отметил он.

12 апреля четыре десятка стран, в том числе и США, которые сами имеют право вето в Совбезе ООН, запустили инициативу, которая повышает роль Генассамблеи, усиливает многосторонность и обеспечивает механизм подотчетности между органами Организации Объединенных Наций. Одобрение этой резолюции может состояться в ближайшее время.

Согласно инициативе, Генассамблея будет автоматически созываться всякий раз, когда в Совбезе будут применять право вето. Созыв должен пройти не дольше чем за 10 дней, а на заседании должны пройти дебаты по ситуации, в которой применено вето. Генассамблея будет иметь возможность при наличии коллективной политической воли государств-членов ООН разрешить эту ситуацию.

Чемпионом по количеству применения запрета в Совбезе является РФ.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
РоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – АрестовичРоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – Арестович
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
"Чернобаевка-16. Низкая облачность и плотный дождь не помешали", - Арестович"Чернобаевка-16. Низкая облачность и плотный дождь не помешали", - Арестович
Блок рекламы


Похожие новости
Арахамия обвинил Грузию в пособничестве РоSSии для обхода санкцийАрахамия обвинил Грузию в пособничестве РоSSии для обхода санкций
Украина будет искать роSSийских военных преступников по всему миру: в СНБО рассказали деталиУкраина будет искать роSSийских военных преступников по всему миру: в СНБО рассказали детали
В планах РоSSии не только Донбасс, но и юг Украины и выход в ПриднестровьеВ планах РоSSии не только Донбасс, но и юг Украины и выход в Приднестровье
В "полку 200-х" прибавилось: сводка по потерям РоSSии на войне Украины на 22 апреляВ "полку 200-х" прибавилось: сводка по потерям РоSSии на войне Украины на 22 апреля
У Украины уже больше танков, чем у РоSSии — ПентагонУ Украины уже больше танков, чем у РоSSии — Пентагон
Зеленский на сессии Всемирного банка рассказал о пяти шагах, необходимых УкраинеЗеленский на сессии Всемирного банка рассказал о пяти шагах, необходимых Украине
"Ни один человек не придет": глава Херсонщины рассказал о "референдуме", который готовят оккупанты"Ни один человек не придет": глава Херсонщины рассказал о "референдуме", который готовят оккупанты
Из кондитерской в ВСУ: 24-летняя наводчица артиллерийской установки рассказала, как нашла себя в армииИз кондитерской в ВСУ: 24-летняя наводчица артиллерийской установки рассказала, как нашла себя в армии
Гаубицы и дроны-камикадзе: в Пентагоне раскрыли детали нового пакета помощи УкраинеГаубицы и дроны-камикадзе: в Пентагоне раскрыли детали нового пакета помощи Украине
"Рабы для россии": мобилизованный из так называемой "ДНР" рассказал, как оккупанты с ним обходились"Рабы для россии": мобилизованный из так называемой "ДНР" рассказал, как оккупанты с ним обходились
Последние новости
Подгружаем последние новости