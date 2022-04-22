РоSSия завершает определение выгодных мест для нанесения главных ударов по Востоку, – Минобороны

В Черном море по состоянию на данный момент находятся два корабля-ракетоносителя.

РоSSия наступает в Восточной операционной зоне. Основная цель наступления - полный контроль над Донецкой и Луганской областями и содержание сухопутного коридора с Крымом.

Для этого враг завершает определение выгодных мест для нанесения главных ударов. Об этом на брифинге в Ukraine Media Centre сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник.

"Об этом свидетельствуют, в частности, способы огневого поражения, форма построения боевых порядков, эшелонирование войск противника, а также непрерывные наступательные действия на отдельных направлениях", - пояснил он.

Наибольшую активность оккупанты имеют в направлении Изюм-Барвенково, в районе железнодорожной станции "Попасная", Северодонецкого урбанизированного района, на участке дороги Запорожья-Донецк и в мариупольском направлении.

На Южнобужском направлении противник пытается улучшить свое положение и закрепиться на админграницах Херсонской области. Для этого он продолжает наращивать войска и накапливает запасы ракет, боеприпасов и горючего.

На Слобожанском направлении продолжается частичная блокада Харькова, активно стреляют из артиллерии и авиации. В районах Балаклеи и Лозовой враг закрепляется на местности и осуществляет фортификационное оборудование. В районах Изюма и Барвенкового россияне из 1-й танковой армии, 20-й армии западного военного округа, 35-й армии и 68 корпуса восточного округа проводят наступательные действия, в том числе с целью взятия под контроль железнодорожного сообщения.

"По информации украинской разведки, в Белгородской области РоSSии проводится массовый забор крови у населения для нужд армии", – заявил спикер.

На Северодонецком направлении враги штурмуют в районе Заречного и пытаются продвинуться в Рубежное.

На Южнобугском направлении оккупанты из состава южного округа сосредоточились на удержании занятых рубежей и максимальном огне в сторону наших войск. Идет штурм у Правдиного и Таврического, артиллерийские обстрелы в сторону Шевченковского и Терновых Под.

Волынское, Полесское и Сиверское направления – отдельные подразделения ВС Беларуси усиливают участки границы в Брестской и Гомельской областях. РоSSия полностью использует территорию Беларуси для разведки.

Черноморская и Азовская зоны – корабельные группировки ведут разведку и оказывают огневую поддержку. В настоящее время в Черном море находятся два носителя крылатых ракет типа "Калибр". В общей сложности до 16 ракет.

В Запорожской и Херсонской областях на занятых территориях оккупанты блокируют выезд населения, потому что рассчитывают провести там "мобилизацию".

На этой неделе секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что так называемое большое наступление на Востоке Украины еще не началось, но это вопрос времени. Он подчеркнул, что это не будет решающим сражением – боев впереди может быть еще много. Секретарь СНБО отметил, что в течение 2-4 недель РоSSия еще сможет опрокидывать новые силы в Украину, но подчеркнул, что мы не имеем права преуменьшать крепость врага: "великая страна, людей много, ума – не совсем".