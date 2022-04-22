"Он подвергается издевательствам": оккупанты держат в плену капеллана, который спасал воинов со Змеиного

Речь идет о капеллане Василии Вирозубе, который находился на коварно захваченном россиянами в начале широкомасштабного вторжения РФ в Украину катере "Сапфир".

Один из украинских капелланов, который на спасательном катере "Сапфир" отправился на остров Змеиный, чтобы унести тела пограничников и был захвачен в плен роSSийскими оккупантами, до сих пор остается в неволе.

Об этом в эфире "Суспільного" рассказал предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

Его, в отличие от пленных пограничников и других священников, которых обменяли, освободить не удалось. Рашисты применяют к мужчине пытки.

"Он есть в списках, но его не отдают. Он там подвергается издевательствам, пыткам, насколько нам известно со слов тех людей, которые были вместе с ним", - сказал глава ПЦУ .