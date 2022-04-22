В Мариуполе оккупанты "после "фильтрации" делят мужчин на категории, – городской голова

Одних сразу бросают в тюрьмы, других отправляют в "вооруженные силы ДНР", остальных заставляют зачищать следы роSSийских преступлений.

РоSSийские оккупанты устроили "фильтрационные" лагеря в пределах Мариуполя. Мужчин делят на несколько категорий: некоторых сразу бросают в тюрьмы, других – заставляют выполнять "черную" работу.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

По словам чиновника, роSSийские захватчики тщательно изучают дело каждого жителя Мариуполя. После этого их делят на три категории:

госслужащие и муниципальные работники сразу получают наказание – их бросают в тюрьмы, подвергают пыткам. Это может длиться неделями;

мужчины, которые не были на госслужбе, переходят в ряды так называемых "вооруженных сил ДНР";

тех, кто не может служить, отправляют зачищать следы роSSийских преступлений – разбирать завалы, хоронить трупы.

Ранее заместитель главы Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что вокруг города действуют 4 "фильтрационных" лагеря. Этот процесс больше касается Левобережного района, но некоторые тенденции есть и в других частях города. В частности из оккупированного Донецка депортируют местный медперсонал.