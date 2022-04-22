"Мы считаем, что они спасли 58 человек", – Данилов о моряках из утонувшей "Москвы"

"РоSSияне на своих погибших просто не обращают внимания, они для них – что есть, что нет, пустое место".

"Мы считаем, что они спасли 58 человек", – Данилов о моряках из утонувшей "Москвы"
Секретар РНБО Олексій Данілов
Фото: УП

По подсчетам украинских властей, из уничтоженного украинской ракетой "Нептун" флагмана Черноморского флота РФ крейсера "Москва" удалось спасти менее 60 из более полутысячи членов экипажа.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал в интервью УП.

– А сколько погибло на "Москве", по нашим подсчетам?

"Мы считаем, что они спасли 58 человек. Мы не можем это утверждать, но предварительно выходит, что да. Но они это скрывают. Всего было на крейсере 510 человек", – сказал Данилов.

Он назвал одну из причин, почему в РФ не дают информацию о потерях на "Москве".

"Если человека нет, нечего хоронить, не нужно проводить какую-то церемонию. Пропал без вести, исчез. Вот такая политика у россиян", - отметил секретарь СНБО.

"Там погибло очень много россиян. Чем мы еще отличаемся? Мы глубоко уважаем всех наших ребят, которые, к сожалению, гибнут на этой войне. А россияне на своих погибших просто не обращают внимания, они для них – что есть, что нет, пустое место", – добавил Алексей Данилов.

Напомним, в ночь на 14 апреля в Черном море затонул флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва". Он был поврежден вечером 13 апреля украинскими противокорабельными крылатыми ракетами "Нептун". Судно начало гореть в Севастопольской бухте.

В начале войны крейсер "Москва" вместе с патрульным кораблем ЧФ РФ "Василий Быков" потребовали сдаться защитникам острова Змеиный. На что те ответили уже легендарной фразой "Русский военный корабль, иди нах..й!"

20 апреля появилась информация, что рассчитаны приблизительные координаты роSSийского крейсера "Москва" на дне моря. Остатки "Москвы" находятся в ориентировочных координатах 44°56' N 31°44' E на глубине 50-60 метров. В частности, об этом стало известно из-за аномальной активности спасательных и водолазных кораблей Черноморского флота РФ в 75 км юго-западнее мыса Тарханкут. Это указывает на проведение операции.

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