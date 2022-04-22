Сытник о своей каденции в НАБУ: «Для институции очень важно, что не произошло политического увольнения»

Семилетний срок пребывания Артема Сытника на должности директора Национального антикоррупционного бюро истек 16 апреля. По словам самого Сытника, чрезвычайно важно для институции то, что не произошло политического увольнения и он доработал свою каденцию.

«Чем больше мы делали, тем больше было попыток остановить нас. Независимо от того, кто занимал более высокие должности в государстве. Не знаю автора этой шутки, но очень меткая ирония: «Дети, которые родились тогда, когда Сытника впервые попытались уволить, уже пошли в школу». Я помню вот это все время: увольняют, увольняют, увольняют… Чрезвычайно важно для институции то, что я добыл свою каденцию, что не произошло политического увольнения. У нас получилось», – отметил Сытник.

Он добавил, что сейчас этих попыток прибавится, ведь все же руководителя нет. Сытник убежден, что сейчас начнут пытаться «колебать» временного исполняющего обязанности директора НАБУ Гизо Углаву.

«Но очень важно для органа было то, чтобы директор не был политически уволен. Это свидетельствует о возможности обеспечения устойчивости работы НАБУ. Без поддержки наших западных партнеров это было бы невозможно», – добавил Сытник.