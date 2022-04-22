Сытник о своей каденции в НАБУ: «Для институции очень важно, что не произошло политического увольнения»

Но Артем Сытник убежден, что сейчас начнутся попытки «качать» директора НАБУ Гизо Углаву, информирует ZN.ua.

Сытник о своей каденции в НАБУ: «Для институции очень важно, что не произошло политического увольнения»
© НАБУ / Flickr

Семилетний срок пребывания Артема Сытника на должности директора Национального антикоррупционного бюро истек 16 апреля. По словам самого Сытника, чрезвычайно важно для институции то, что не произошло политического увольнения и он доработал свою каденцию.

«Чем больше мы делали, тем больше было попыток остановить нас. Независимо от того, кто занимал более высокие должности в государстве. Не знаю автора этой шутки, но очень меткая ирония: «Дети, которые родились тогда, когда Сытника впервые попытались уволить, уже пошли в школу». Я помню вот это все время: увольняют, увольняют, увольняют… Чрезвычайно важно для институции то, что я добыл свою каденцию, что не произошло политического увольнения. У нас получилось», – отметил Сытник.

Он добавил, что сейчас этих попыток прибавится, ведь все же руководителя нет. Сытник убежден, что сейчас начнут пытаться «колебать» временного исполняющего обязанности директора НАБУ Гизо Углаву.

«Но очень важно для органа было то, чтобы директор не был политически уволен. Это свидетельствует о возможности обеспечения устойчивости работы НАБУ. Без поддержки наших западных партнеров это было бы невозможно», – добавил Сытник.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
РоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – АрестовичРоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – Арестович
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
"Чернобаевка-16. Низкая облачность и плотный дождь не помешали", - Арестович"Чернобаевка-16. Низкая облачность и плотный дождь не помешали", - Арестович
Блок рекламы


Похожие новости
Давление на НАБУ началось с первым расследованием – СытникДавление на НАБУ началось с первым расследованием – Сытник
"Надо готовиться к очень сложным следующим дням": в МВД раскрыли, что задумали оккупанты на 27 апреля"Надо готовиться к очень сложным следующим дням": в МВД раскрыли, что задумали оккупанты на 27 апреля
"Осталось выйти из Мариуполя": украинский воин похвастался зарплатой и рассказал о своей мечте"Осталось выйти из Мариуполя": украинский воин похвастался зарплатой и рассказал о своей мечте
Больше не будет праздником: в день 9 мая внесут важное изменениеБольше не будет праздником: в день 9 мая внесут важное изменение
Гизо Углава приступил к исполнению обязанностей директора НАБУГизо Углава приступил к исполнению обязанностей директора НАБУ
Приедет ли скорая во время комендантского часа: Минздрав сделал важное уточнениеПриедет ли скорая во время комендантского часа: Минздрав сделал важное уточнение
"Он затонул": Данилов ответил на вопрос, что произошло с роSSийским крейсером "Москва""Он затонул": Данилов ответил на вопрос, что произошло с роSSийским крейсером "Москва"
"В любом случае будем с водой. Очень много помощи идет от соседних областей", – Ким о ситуации в Николаеве"В любом случае будем с водой. Очень много помощи идет от соседних областей", – Ким о ситуации в Николаеве
ВСУ выбили оккупантов из важного поселка под Харьковом: опубликованы фотоВСУ выбили оккупантов из важного поселка под Харьковом: опубликованы фото
Спецслужбы рф совершили теракт на своей территории и обвинили ВСУ: всплыли нестыковкиСпецслужбы рф совершили теракт на своей территории и обвинили ВСУ: всплыли нестыковки
Последние новости
Подгружаем последние новости