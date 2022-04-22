РоSSияне открыли огонь по школьному автобусу, вывозившему людей из Попасной

Несмотря на то, что оккупанты не прекращают обстрелы, в Луганской области сегодня удалось вывезти 70 мирных жителей.

РоSSияне открыли огонь по школьному автобусу, вывозившему людей из Попасной
Попасна
Фото: Сергій Гайдай Telegram

РоSSийские войска обстреляли один из эвакуационных автобусов, вывозивших людей из Попасной в Луганскую область. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"По школьному автобусу, следовавшему с людьми из Попасной, россияне открыли огонь. К счастью, удалось вывезти 25 человек. Из них одна женщина с инвалидностью, раненый парень и грудной младенец", - отметил он.

Руководил этим автобусом школьный учитель. Он также доставил в город гуманитарку.

Еще 45 человек из Лисичанска уже направляются в Днепр. Всего из Луганской области за пятницу удалось вывезти 70 человек.

Напомним, Гайдай сегодня заявил, что россияне срывают эвакуацию мирных жителей. Автобус не мог добраться до Рубежного из-за обстрелов.



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