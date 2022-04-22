Арахамия обвинил Грузию в пособничестве РоSSии для обхода санкций

Глава украинской делегации на переговорах с РФ и глава фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия утверждает, что грузинское правительство продолжает предоставлять РоSSии услуги по обходу международных санкций.

«Вся Европа заявляет, что не будет открывать для роSSийских граждан счета в банках, а грузинские банки делают это с большим наслаждением. РоSSийские бизнесмены обходят санкции с помощью грузинских компаний. Все это делается из ведома грузинского правительства», – заявил Арахамия в интервью грузинскому оппозиционному телеканалу Mtavari Arkhi.

Он считает, что нормализация отношений между Украиной и Грузией возможна только в случае присоединения грузинского правительства к международным санкциям против РоSSии, а также организации выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Грузии, как это сделало правительство во многих странах мира. И только тогда Киев сможет вернуть своего посла в Тбилиси.

Сейчас, по словам Арахамих, Грузия ведет отношения Украиной, прежде всего, учитывая позицию Кремля.